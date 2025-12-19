ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök meglátogatja a sydney-i terrortámadás egyik sebesültjét, Ahmed al Ahmedet az új-dél-walesi fõváros St. George Kórházában 2025. december 16-án, két nappal a lövöldözés után. Ahmed az egyik támadó lefegyverzésében sérült meg. Az antiszemita indíttatású támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket.
Nyitókép: MTI/AP/Ausztrál kormányfõi hivatal

Ausztráliai terrortámadás: üzent a nemzeti hős Ahmed az adakozóknak

Infostart / MTI

Több mint 2,5 millió ausztrál dollárt (546 millió forint) gyűjtöttek össze online annak a férfinak, aki megfékezte és lefegyverezte a sydney-i Bondi Beach-en a hanuka alkalmából rendezett fesztiválon a terrortámadás egyik elkövetőjét.

A szíriai származású Ahmed al-Ahmed pénteken vette át az összegről szóló csekket. A 43 éves férfi maga is megsebesült, amikor a támadót lefegyverezte ezért, a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

??????? ??????????? (@mdmotivator) által megosztott bejegyzés

A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat. A zsidó fesztivállal kapcsolatban elmondta, látta, „hogy mindenki örömmel ünnepel, mindenki boldog volt és megérdemlik, jár nekik nekik az öröm" – hangsúlyozta, valamint méltatta Ausztráliát, amelyet a világ legjobb országának nevezett.

Ahmedet - aki csaknem 20 évvel azelőtt hagyta el Szíriát - korábban Anthony Albanese ausztráliai miniszterelnök is meglátogatta a kórházban, és nemzeti hősnek nevezte a férfit, aki több műtéten is átesett. A vérengzés során két merénylő 15 embert lőtt agyon a tengerpart melletti parkban, ahol mintegy ezren vettek részt. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti. Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült.

