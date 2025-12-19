Ausztráliai terrortámadás: üzent a nemzeti hős Ahmed az adakozóknak

A szíriai származású Ahmed al-Ahmed pénteken vette át az összegről szóló csekket. A 43 éves férfi maga is megsebesült, amikor a támadót lefegyverezte ezért, a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ??????? ??????????? (@mdmotivator) által megosztott bejegyzés

A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat. A zsidó fesztivállal kapcsolatban elmondta, látta, „hogy mindenki örömmel ünnepel, mindenki boldog volt és megérdemlik, jár nekik nekik az öröm" – hangsúlyozta, valamint méltatta Ausztráliát, amelyet a világ legjobb országának nevezett.

Ahmedet - aki csaknem 20 évvel azelőtt hagyta el Szíriát - korábban Anthony Albanese ausztráliai miniszterelnök is meglátogatta a kórházban, és nemzeti hősnek nevezte a férfit, aki több műtéten is átesett. A vérengzés során két merénylő 15 embert lőtt agyon a tengerpart melletti parkban, ahol mintegy ezren vettek részt. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti. Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült.