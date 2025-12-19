ARÉNA - PODCASTOK
A sydney-i terrortámadás áldozataira emlékeznek úszó- és szörfklubbok tagjai a lövöldözés helyszínén, az új-dél-walesi fõváros Bondi Beach nevû tengerparti strandján 2025. december 17-én. Három nappal korábban egy 50 éves férfi és fia tizenöt embert agyonlõtt a hanuka zsidó ünnepre összegyûlt emberek közül. Az apát a helyszínen agyonlõtték, 24 éves fiát kórházban ápolják.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Szabadon engedték a Bondi Beach-re tartó, antiszemita gyanús férfiakat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ausztrál hatóságok őrizetbe vettek hét embert, akik a gyanú szerint hasonló erőszakos cselekményre készülhettek, mint a sydney-i antiszemita terrortámadás elkövetői – jelentette a Új-Dél-Wales állam rendőrsége. A férfiakat pénteken szabadon engedték, miután nem volt indok a fogvatartásukra.

A hét férfi, aki a szomszédos Victoria államból érkezett Sydneybe, már korábban a hatóságok látókörébe került. Mal Lanyon rendőrfelügyelő azt mondta: nem tudni pontosan, hogy a 19 és 24 év közötti férfiak kiemelt fenyegetést jelentettek-e, de az esetleges erőszakcselekmény lehetőségét olyan mértékűnek ítélték, hogy nem akartak kockáztatni. Azt nem tudták megerősíteni, hogy kapcsolat lenne a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője és a letartóztatottak között.

David Hudson, az állam rendőrségének helyettes főparancsnoka az ABC rádióállomásnak azt mondta, a merénylők és a csütörtökön őrizetbe vett emberek vélhetően hasonló nézeteket vallottak. Hozzátette, találtak arra utaló jeleket, hogy a hét ember Bondi Beach-re tartott, azonban a nyomozás jelenlegi állása szerint egyelőre csak a szélsőséges iszlamista nézeteket tudták megerősíteni velük kapcsolatban.

Az őrizetbe vett embereket pénteken szabadon engedték, miután nem volt indok a fogvatartásukra.

Közben Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette, hogy Canberra átfogó fegyvervisszavásárlási tervet készít, amelynek keretében visszavásárolnának minden, a többi között újonnan betiltott, és így már illegálissá vált lőfegyvert a lakosoktól. Hangsúlyozta, hogy a mostani lenne a legjelentősebb visszavásárlás 1996 óta, amikor John Howard miniszterelnök jelentett be hasonló intézkedést egy 35 halálos áldozatot követelő vérengzés után, és egy év alatt 600 ezer lőfegyvert vásároltak vissza a lakosságtól. Az akkor hozott szigorú fegyvertartási rendelkezések ellenére már ismét több mint négymillió tűzfegyverről tudnak országszerte, többről, mint amennyi az 1996-os tragédia idején volt. A Bondi Beach-i merénylők egyikének hat legálisan tartott fegyvere volt.

Nemzeti gyász

A kormány vasárnapra, a támadás kezdetének időpontjára (18:47) elmélkedésre és gyertyagyújtásra szólította fel a lakosságot. „Álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk el, és erősítsük meg, hogy a gyűlölet és az erőszak soha nem fogja meghatározni ausztrál identitásunkat" – mondta Anthony Albanese miniszterelnök.

Szörfözők és úszók százai pénteken az ausztrál életforma jelképének számító Bondi strandon egy hatalmas kört alkottak a tenger hullámaiban, hogy megemlékezzenek a vasárnapi merénylet áldozatairól. Az új évben hivatalos nemzeti gyásznapot is tartanak a december 14-i antiszemita vérengzés áldozatainak emlékére.

anthony albanese

bondi beach

ausztráliai terrortámadás

