2025. december 18. csütörtök Auguszta
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Újabb zűr Ausztráliában: elfogtak hét férfit, akik terrortámadásra készülhettek – videó

Infostart
A helyi hatóságok egyelőre nem találtak összefüggést a hétvégi Bondi Beach-i tömeggyilkossággal.

Letartóztattak hét férfit Sydney-ben, akik a helyi rendőrség tájékoztatása szerint erőszakos cselekményre készülődtek – írja a hvg.hu a The Guardian híradása alapján.

A rendőrök két autót állítottak meg, a nyomozás jelenleg is zajlik. Az új-dél-walesi rendőrség szóvivője közölte: a hét férfi segíti a rendőrséget a vizsgálatban. Egyelőre semmilyen kapcsolatot nem találtak az ügy és a hétvégi Bondi Beach-i terrortámadás között.

A különböző közösségi oldalakra felkerülő felvételeken egy fehér autó látható, melynek oldalán ütközések nyomai figyelhetők meg. A hátrabilincselt kezű, járdán ülő férfiakra állig felfegyverzett rendőrök vigyáztak, amíg nem vitték el őket a helyszínről.

A Bondi Beach-en vasárnap elkövezett vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian pedig megsérültek. Az áldozatok többsége zsidó származású volt. Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak szerdán tért magához a kórházban. Az életben maradt támadó ellen 59 bűncselekmény – köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése – miatt emeltek vádat.

