ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.95
usd:
333.93
bux:
102542.69
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatójuk végén az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump–Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

A közel-keleti fegyvernyugvással az Egyesült Államokban energiák szabadultak fel az ukrajnai háború szekérrúdjának jobbra fordítására, ez is kulcsa lehet annak, hogy komoly eredménnyel is kecsegtethet a Budapestre előre jelzett Trump–Putyin-csúcstalálkozó Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő szerint. Már tudni azt is, hogy az orosz elnök hívta az amerikait és beszélt vele két órán át a minap, de ennek időzítése inkább azért fontos, mert Donald Trump kilátásba helyezte, hogy szuperrakétákkal segít Ukrajnának, ezt a jelzést pedig Moszkva komolyan veszi.

Mint az Infostart is beszámolt róla és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megerősítette: Budapesten találkozik két héten belül Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalnak.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője a hírt kommentálva az InfoRádióban péntek reggel elmondta, először is az lehet a kérdés, hogy mint korábban, most is lesz-e támadáshullám ukrajnai városok ellen, mint a korábbi, orosz-amerikai vagy orosz-ukrán kapcsolatfelvételről szóló híreket követően. Most nem úgy tűnik, hogy a tárgyalásokról szóló hírek után egyből bombázások történtek volna, igaz, most még "csak egy időpontot lebegtetnek" egy lehetséges tárgyalásról – mondta.

Viszont nagyon nagy előrehaladás szerinte az a tény, hogy közel két hónap után a továbblépésről egyeztek meg, tehát lesz következő találkozó az augusztusi alaszkai után, "lényegében azóta nem láttunk semmilyen konkrét fejleményt az orosz-ukrán vagy az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások tekintetében".

"Ez az első előrelépés, ami a háborút illeti, bízhatunk benne, hogy ennek majd lesz valamiféle eredménye, következménye; azóta megtudtuk, hogy a telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin kezdeményezte, és Putyin azt is felvetette a telefonbeszélgetésen, hogy nagyon rossz ötlet lenne Tomahawk rakétákat adni Ukrajnának. Ebből is látszik, hogy

a Tomahawk rakéta, amely akár 2500 kilométeres távolságra képes, érzékeny pont Oroszország számára"

- mutatott rá a szakértő.

Aláhúzta, Donald Trump az elmúlt hetekben többször is felvetette, hogy ezeket a rakétákat Ukrajna megkaphatja, és Volodimir Zelenszkij pénteken Washingtonba érkezett tárgyalni, és ott szintén előkerül ez a téma, ezt előzte meg a moszkvai telefonhívás, és többek között ezért is kezdeményezhették a tárgyalások továbbmozdítását, hogy Ukrajna ne kapjon ilyen modern fegyvereket.

Hogy a telefonhívás hatására Donald Trump eláll-e az ukrajnai rakétaátadástól, azzal kapcsolatban elmondta, a rakéta "eddig is inkább csak tárgyalási eszköz volt Donald Trump számára".

Vannak szerinte "a csőben" más eszközök, amelyeket Ukrajna a közeljövőben kaphat, és ugyancsak okoznak károkat, ilyen például az ERAM rakéta, ami egy kisebb hatótávolságú precíziós fegyver, augusztus végén már engedélyezte is Donald Trump ezeknek az eszközöknek az Ukrajnába küldését; az első adagot még nem kapták meg, de ez is valamikor az október folyamán Ukrajnába kerülhet, néhány darabra vagy egy tucatra kell gondolni, "de

ezek mind nyomásgyakorló eszközök az amerikai adminisztráció arzenáljában, nem azért adnak ilyen fegyvereket, mert azt gondolják, hogy ettől hirtelen megfordul az állás a fronton,

ehhez tényleg hatalmas mennyiséget kellene küldeni".

A Fehér Ház tehát "jeleket küld" Moszkvába a Kremlbe, hogy "ha ti nem kezdtek el tárgyalni, nem ültök le velünk, nem zárjuk le a háborút, akkor Ukrajna még több és még jobb képességet fog kapni", a szakértő szerint márpedig ez "úgy tűnik, hatásos"; a lényeg persze nyilván az, hogy meg tudnak-e a felek egyezni valamiben.

A budapesti helyszínnel kapcsolatban emlékeztetett, néhány napja volt egy csúcstalálkozó Egyiptomban, ezen a magyar miniszterelnök is részt vett Donald Trump meghívására, ott lehettek bizonyos jelek, ez alapján

a helyszín "meglepetés is, nem is", esélyes helyszín volt Budapest, "de nem a legesélyesebb".

"Az európai helyszínek között a Vatikán is szóba került, de elsősorban semleges, katonai blokkhoz nem tartozó országok kerültek előtérbe, elsősorban közel-keleti országok. Magyarország viszont a NATO tagja, és eleve egy logisztikai kihívás és rizikófaktor az orosz elnök számára, hogy Vlagyimir Putyin idejöjjön Magyarországra, miközben az orosz repülők előtt az európai légtér korlátozottan elérhető jelen pillanatban, de mégis úgy tűnik, hogy bevállalta" - ecsetelte.

Arról, hogy most végre történhet-e valódi lépés a béke felé, azt mondta, "ha a tárgyalásokat egy folyamatként tekintjük, akkor igen".

Azért némileg optimistább most, mint korábban, mert a találkozónak önmagában a lehetősége vagy a létrejötte két fontos faktor eredménye:

  1. lezárul(ha)t a közel-keleti két éves háború, és ezzel felszabadultak jelentős erőforrások az Egyesült Államok részéről, más irányba; amit a közel-keleti rendezésre fordítottak, azt most Ukrajnára tudják fordítani
  2. a nyári orosz offenzíva nagyjából ezekben a napokban zárult le, az időjárási viszonyok már nem teszik lehetővé, hogy ugyanazzal az intenzitással folytassák a következő hónapokban a támadó műveleteket, és ez lehetőséget adott az oroszoknak is, hogy átértékeljék az elmúlt hónapokat, és talán egy kicsi kompromisszumkészséget mutassanak, hiszen nem valósultak meg azok a katonai célok, amelyeket kitűztek, nem foglaltak el jelentős ukrán erődítményvárosokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump–Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

bendarzsevszkij anton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”

Bendarzsevszkij Anton a budapesti Trump-Putyin találkozóban rejlő lehetőségről: „most optimista vagyok”
A közel-keleti fegyvernyugvással az Egyesült Államokban energiák szabadultak fel az ukrajnai háború szekérrúdjának jobbra fordítására, ez is kulcsa lehet annak, hogy komoly eredménnyel is kecsegtethet a Budapestre előre jelzett Trump-Putyin-csúcstalálkozó Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő szerint. Már tudni azt is, hogy az orosz elnök hívta az amerikait és beszélt vele két órán át a minap, de ennek időzítése inkább azért fontos, mert Donald Trump kilátásba helyezte, hogy szuperrakétákkal segít Ukrajnának, ezt a jelzést pedig Moszkva komolyan veszi.
 

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor péntek reggel: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ez Európában az egyetlen hely, ahol megtehetik

Orbán Viktor péntek reggel: Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ez Európában az egyetlen hely, ahol megtehetik

Megkezdődött az orosz–amerikai csúcstalálkozó szervezése Magyarországon – mondta a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A budapestiektől türelmet kért, a béke ugyanis „jó befektetés”. A 14. havi nyugdíj 2-3-4 év alatt vezethető be kiegészítő juttatásként – mondta.
 

Budapesti Trump–Putyin találkozó: Szijjártó Péter két fontos hívást bonyolított le

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A garantált veszteség

A garantált veszteség

Új évaddal tér vissza a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozata. A második évad nyitóepizódjában a kriptodevizákra, mint vonzó befektetési eszközökre épített befektetési csalásokról lesz szó. Az epizódból kiderül, hogy hogyan fonódtak össze az online bűnözői körök a bitcoinnal és társaival, hogy mennyire anonimak ezek az eszközök, és hogy milyen trükkökkel gombolnak le álbrókerek tíz vagy akár százmilliókat az áldozataikról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon

Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon

A dubaji Al Habtoor-csoport hosszú távra tervez a magyar fővárosban, amelyet nem kísérleti piacnak, hanem a modern luxus egyik új színterének tekint

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Zelensky to make case for missiles at White House, after Trump and Putin agree meeting

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 09:22
Rendkívüli állapot van a fővárosban és a legnagyobb kikötővárosban
2025. október 17. 06:11
Új fajta sugárfegyver bukkant fel, amely teljesen megváltoztatja a hadviselést
×
×
×
×