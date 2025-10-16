Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Haladéktalanul megkezdik Oroszország és az Egyesült Államok képviselői a csúcstalálkozó előkészítését, amelyet valószínűleg Budapesten rendeznek meg – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Az egyeztetésről először Donald Trump osztott meg részleteket, szóba került a helyszín bejelentésén és a "dicstelen" háború lezárásának szándékán kívül a háború után amerikai-orosz gazdasági kapcsolatok kérdése, valamint Melania Trump first lady ukrajnai gyerekekkel kapcsolatos szerepvállalása.

Usakov csütörtök este Moszkvában elmondta, hogy Budapestet elsőként Donald Trump amerikai elnök hozta szóba lehetséges helyszínként, amit orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin támogatott.

Az orosz állami médiában sugárzott adásban Usakov hozzátette: a telefonbeszélgetés során Putyin azt mondta Trumpnak, hogy

a Tomahawk cirkálórakéták szállítása ártana a békefolyamatnak és károsítaná az orosz-amerikai kapcsolatokat.

(Csak emlékeztetőül: a Tomahawk rakéták hatótávolsága 2500 km, amivel Moszkva könnyen elérhető lenne Ukrajna területéről. Kijev ilyen rakétákat kért Washingtontól, az amerikai elnök hetek óta lebegteti a témát, közölve, hogy most már hamarosan meghozza a döntést.)

Az orosz részről elhangzottak szerint a budapesti elnöki találkozót egy magas szintű tanácskozás előzi meg. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov először telefonon fog egyeztetni, a két ország gyorsan felkészül a személyesen lefolytatandó előkészítő tárgyalásra.

A két elnök idén nyolcadik alkalommal beszélt telefonon egymással. A csütörtöki, orosz részről kezdeményezett eszmecsere két és fél órán át tartott.

(A nyitókép az két elnök alaszkai egyeztetésén készült az Elmendorf-Richardson katonai bázison, Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.)