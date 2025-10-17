Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.88
usd:
332.96
bux:
103065.51
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. szeptember 2-án bejelenti, hogy az amerikai űrhaderő parancsnokságát átköltözteti Colorado államból az alabamai Huntsville-be.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump: két héten belül sor kerül a találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump kijelentette: a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Mint mondta, „egyenlően tárgyal” az orosz és az ukrán vezetővel.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy több mint két órán át beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és abban állapodtak meg, hogy Budapesten fognak találkozni az ukrajnai háború lezárása érdekében. A találkozó időpontját Truth Social-bejegyzésében nem határozta meg, és a Kreml későbbi, a tárgyalásokra vonatkozó nyilatkozataiból sem derült ki erről semmi.

Washingtoni idő szerint csütörtök délután az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az ügyben. Azt mondta, hogy a

Putyinnal való találkozójára várhatóan „két héten belül, elég gyorsan” sor kerül.

A helyszínről és az időpontról az Egyesült Államok és Oroszország vezető diplomatái fognak dönteni, tette hozzá, utalva a már szervezni kezdett előkészítő találkozóra, melyen a két külügyminiszter, Marco Rubio és Szergej Lavrov is részt vesz a tervek szerint. Kiderült még, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban amerikai részről komoly szerephez jut J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott is.

„Nagyon jó telefonbeszélgetésnek tartom. Nagyon produktívnak” – ismételte meg a BBC tudósítása szerint Trump a csütörtöki, Putyinnal folytatott telefonhívása korábbi értékelését.

Az amerikai elnök pénteken találkozik a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit tájékoztatni fog a Putyinnal folytatott megbeszélése tartalmáról.

„Nem jönnek ki jól egymással” – fogalmazott az orosz és az ukrán elnökről, hozzátéve, hogy „nehéz lehet” valaha is személyesen találkozniuk diplomáciai tárgyalások céljából.

Trump ezután arra utalt, hogy „külön, de egyenlő módon” megszervezett találkozókat fog tartani mindkét vezetővel.

Ahogy Moszkva is közölte, úgy a sajtótájékoztatón Trump is elmondta, hogy a Putyinnal folytatott telefonhívás során felmerült az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták ügyének megvitatása.

„Tomahawkok. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Nem meríthetjük ki az amerikai készleteket” – mondta, megjegyezve, hogy az orosz vezetővel folytatott telefonhívásában viccelődött az amerikai gyártású rakétákkal kapcsolatban.

„Valójában azt mondtam neki: »Nem bánná, ha adnék pár ezer Tomahawkot az ellenfelének?«. Ezt mondtam neki. Csak úgy, egyszerűen. Nem tetszett neki ez az ötlet. De »Néha muszáj egy kicsit könnyednek lenni«” – idézte az elnököt a BBC.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: két héten belül sor kerül a találkozóra Vlagyimir Putyinnal

budapest

orbán viktor

donald trump

vlagyimir putyin

tárgyalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal
Donald Trump kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó házigazdája. Trump pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik a Fehér Házban Washingtonban. Mint mondta, „egyenlően tárgyal” az orosz és az ukrán vezetővel.
 

Volodimir Zelenszkij már Washingtonból üzent, pénteken találkozik Donald Trumppal

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Bejelentés: Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

A meglévő 13. havi nyugdíjon felül a 14. havi nyugdíj is létrejöhet Magyarországon – erről kommunikált Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök is. Az országgyűlési választások közeledtével tehát a Tisza nyugdíjasokat célzó, több mint 500 milliárdos ígéretcsomagja után a kormány is emelte a tétet, és kilátásba helyezett a nyugdíjasoknak egy közel 600 milliárd forintos pluszjuttatást. Az időskorúak anyagi helyzetén a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése kétségtelenül nagyot lendítene, a központi költségvetés számára azonban jelentős kockázatokat is hordozna egy ilyen intézkedés, tekintve, hogy egy 13. havi nyugdíjhoz hasonló jellegű 14. havi juttatásnak ugyancsak nem lenne egyértelmű finanszírozási fedezete. Sőt, a kormány éppen a társadalombiztosítási alapok egyik fő bevételi forrásának, a szociális hozzájárulási adónak a csökkentésén dolgozik, e kettő intézkedés hatására egyre erősebb szorításba kerülhet a nyugdíjrendszer, és hosszabb távon még tovább erősödhetnek a fenntarthatósági aggályok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon

Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon

A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Zelensky to make missile case in US after Trump-Putin phone call

Ukraine's leader will meet Trump in Washington a day after the US president agreed to face-to-face talks with his Russian counterpart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 06:11
Új fajta sugárfegyver bukkant fel, amely teljesen megváltoztatja a hadviselést
2025. október 16. 22:33
Szexuális nevelés - Kizárta az olasz politika az "aktivistákat" az iskolákból
×
×
×
×