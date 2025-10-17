Donald Trump: két héten belül sor kerül a budapesti találkozóra Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy több mint két órán át beszélt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és abban állapodtak meg, hogy Budapesten fognak találkozni az ukrajnai háború lezárása érdekében. A találkozó időpontját Truth Social-bejegyzésében nem határozta meg, és a Kreml későbbi, a tárgyalásokra vonatkozó nyilatkozataiból sem derült ki erről semmi.

Washingtoni idő szerint csütörtök délután az elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az ügyben. Azt mondta, hogy a

Putyinnal való találkozójára várhatóan „két héten belül, elég gyorsan” sor kerül.

A helyszínről és az időpontról az Egyesült Államok és Oroszország vezető diplomatái fognak dönteni, tette hozzá, utalva a már szervezni kezdett előkészítő találkozóra, melyen a két külügyminiszter, Marco Rubio és Szergej Lavrov is részt vesz a tervek szerint. Kiderült még, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban amerikai részről komoly szerephez jut J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott is.

„Nagyon jó telefonbeszélgetésnek tartom. Nagyon produktívnak” – ismételte meg a BBC tudósítása szerint Trump a csütörtöki, Putyinnal folytatott telefonhívása korábbi értékelését.

Az amerikai elnök pénteken találkozik a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit tájékoztatni fog a Putyinnal folytatott megbeszélése tartalmáról.

„Nem jönnek ki jól egymással” – fogalmazott az orosz és az ukrán elnökről, hozzátéve, hogy „nehéz lehet” valaha is személyesen találkozniuk diplomáciai tárgyalások céljából.

Trump ezután arra utalt, hogy „külön, de egyenlő módon” megszervezett találkozókat fog tartani mindkét vezetővel.

Ahogy Moszkva is közölte, úgy a sajtótájékoztatón Trump is elmondta, hogy a Putyinnal folytatott telefonhívás során felmerült az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták ügyének megvitatása.

„Tomahawkok. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Nem meríthetjük ki az amerikai készleteket” – mondta, megjegyezve, hogy az orosz vezetővel folytatott telefonhívásában viccelődött az amerikai gyártású rakétákkal kapcsolatban.

„Valójában azt mondtam neki: »Nem bánná, ha adnék pár ezer Tomahawkot az ellenfelének?«. Ezt mondtam neki. Csak úgy, egyszerűen. Nem tetszett neki ez az ötlet. De »Néha muszáj egy kicsit könnyednek lenni«” – idézte az elnököt a BBC.