Felszállt két harci gép a magyar utasszállító miatt

Kétszer riasztották az osztrák vadászgépeket szerdán, mivel utasszállító járatokkal szakadtak meg a kapcsolatok – írja az Index a Kronen Zeitung híre alapján. Az egyik érintett repülőgép Magyarországról Dublinba tartott.

Az akció részleteit Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium szóvivője ismertette. A tisztviselő szerint erre akkor van szükség, ha a járművekkel megszakad a kapcsolat, leszállásra azonban egyetlen alkalommal sem kellett kényszeríteni az utasszállítókat.

Az egyik esetnél egy Magyarországról Dublinba, a másiknál egy Antalyából Amszterdamba tartó járat miatt volt erre szükség.

Ilyenkor a vadászgépek az utasszállítók mellett repülnek, ha utóbbitól nem érkezik válasz, akkor leszállásra kényszeríthetik, de erre még nem volt példa. Az osztrák lap szerint hasonlóra hét-tíz naponta van példa, az ellenőrzésekre a légi közlekedés biztonsága érdekében van szükség. Cél a potenciális veszély megelőzése és a légtér zavartalan működésének biztosítása.