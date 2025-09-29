Erdélybe berontott a tél – képek

Havat hozott az új hét Romániába, a Madarasi Hargitát hó fedi. A Transzfogarasi úton megkezdték a hókotrást és szórnak is a csúszásmentesítésért, ugyanis további havazás várható arrafelé a Transtelex cikke szerint.
A Madarasi Hargitán kívül a Fogarasi-havasokban a Bilea-tónál és a Páring-hegységben is esett a hó.
A Magyar Közút jelenleg jótanácsokkal igyekszik az autósok segítségére lenni:
- sose előzzünk hókotrót
- tartsunk mögöttük megfelelő követési távolságot
- vezessünk az érintett helyeken lassabban, figyelmesebben
- havas helyekre autózva téli gumi felszerelése ajánlott
- tájékozódni kell az útvonalunk állapotairól.
Itthon is napról napra közelebb lesz a tél, vasárnap reggel már 2 fok volt Észak-Kelet-Magyarországon, a hét vége felé már fagyhat is. Zabaron már most is 0 fok volt.