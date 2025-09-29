Erdélybe berontott a tél – képek

Havat hozott az új hét Romániába, a Madarasi Hargitát hó fedi. A Transzfogarasi úton megkezdték a hókotrást és szórnak is a csúszásmentesítésért, ugyanis további havazás várható arrafelé a Transtelex cikke szerint.

A Madarasi Hargitán kívül a Fogarasi-havasokban a Bilea-tónál és a Páring-hegységben is esett a hó.

A Magyar Közút jelenleg jótanácsokkal igyekszik az autósok segítségére lenni:

sose előzzünk hókotrót

tartsunk mögöttük megfelelő követési távolságot

vezessünk az érintett helyeken lassabban, figyelmesebben

havas helyekre autózva téli gumi felszerelése ajánlott

tájékozódni kell az útvonalunk állapotairól.

Itthon is napról napra közelebb lesz a tél, vasárnap reggel már 2 fok volt Észak-Kelet-Magyarországon, a hét vége felé már fagyhat is. Zabaron már most is 0 fok volt.