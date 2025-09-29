ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Madarasi Hargita, 2021. február 17. Menedékház a Madarasi Hargitán, Székelyföld legmagasabb hegycsúcsán (1801 m). MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László
Nyitókép: Molnár-Bernáth László

Erdélybe berontott a tél – képek

Infostart

Előkerültek a hókotrók, szórnak is.

Havat hozott az új hét Romániába, a Madarasi Hargitát hó fedi. A Transzfogarasi úton megkezdték a hókotrást és szórnak is a csúszásmentesítésért, ugyanis további havazás várható arrafelé a Transtelex cikke szerint.

A Madarasi Hargitán kívül a Fogarasi-havasokban a Bilea-tónál és a Páring-hegységben is esett a hó.

A Magyar Közút jelenleg jótanácsokkal igyekszik az autósok segítségére lenni:

  • sose előzzünk hókotrót
  • tartsunk mögöttük megfelelő követési távolságot
  • vezessünk az érintett helyeken lassabban, figyelmesebben
  • havas helyekre autózva téli gumi felszerelése ajánlott
  • tájékozódni kell az útvonalunk állapotairól.

Itthon is napról napra közelebb lesz a tél, vasárnap reggel már 2 fok volt Észak-Kelet-Magyarországon, a hét vége felé már fagyhat is. Zabaron már most is 0 fok volt.

Külföld    Erdélybe berontott a tél – képek

erdély

tél

madarasi-hargita

