2025. szeptember 24. szerda
Lőfegyver.
Nyitókép: Steve Prezant / Getty Images

"Nem egyedi támadás" - Bevándorlókat lőttek agyon Texasban

Infostart / MTI

Hatósági információk szerint három olyan illegális bevándorlót értek a tettes rejtekhelyről leadott lövései, akiket kitoloncolási célból vettek előtte őrizetbe. Az őrizetesek egy hatósági járműben várták, hogy elszállítsák őket.

Texasban lőfegyveres támadás érte szerdán a szövetségi bevándorlási hatóság (ICE) helyi kirendeltségét: három embert ért lövés, közülük kettő meghalt, a harmadik válságos állapotban van - közölte a rendőrség, amely célzott támadásnak tekinti az esetet.



Tricia McLaughlin, a belbiztonsági minisztérium szóvivője közölte, hogy a bevándorlási és vámhatóság alkalmazottai közül senki nem sebesült meg. Elmondta, hogy a támadót, aki egy szomszédos lakóépületből lőtt, később holtan találták, feltételezések szerint öngyilkos lett.

Joe Rothrock, a vizsgálatot vezető Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) különleges tisztje a helyi idő szerint szerda délelőtti sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a kilőtt lőszerek hüvelyére a hatóságot bíráló szavak voltak vésve (Anti ICE).

Kash Patel, az FBI igazgatója a közösségi médiában kiadott közleményében azt írta, hogy "ezek az aljas, politikailag motivált erőszakos támadások nem egyediek". Emlékeztetett arra, hogy mintegy két hónappal korábban a néhány mérföldre lévő Prarieland településen az ICE ottani létesítményét támadta meg egy fegyveres.

