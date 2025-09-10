ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Infostart / MTI

Lengyelország feltehetőleg nagy fokú provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének elején.

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

A szövetségesek "nagyon komolyan veszik a helyzetet" - mondta el Tusk.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban "nem regisztráltak áldozatokat". Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Tusk komolynak nevezte a helyzetet. "Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk" - jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: "Nincs ok pánikra" és arra sem, hogy "a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be".

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette: a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg. Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette:

"A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében",

ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma "világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó".

lengyelország

ukrajna

orosz

drón

donald tusk

Orosz drónokat lőtt le Lengyelország légvédelme. Az egyik drón eltalált egy lakóházat, személyi sérülésről nem érkezett hír. Az incidens miatt több lengyel repülőteret lezártak, a lengyel kormány rendkívüli ülést tart. "Több mint tíz drón nem tévedhet el egyszerre, ezért ez az akció valószínűleg orosz provokáció volt" – mondta az InfoRádióban Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő.
 

