"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Egyre több információ kerül nyilvánosságra az éjszakai, oroszok általi lengyelországi légtérsértésről.

A dróneső óta a Chopin reptér fölötti légtér rendje helyreállt a BBC tudósítása szerint, azóta viszont napvilágot látott, hogy a lengyel Czosnówka faluban, mintegy 40 kilométerre a fehérorosz határtól egy sérült drónt találtak. Összesen 11-19 drónt semlegesíthettek.

Az is kiderült az X-en található hivatalos közlésekből, hogy a lengyel hadsereg nyugati segítséggel védekezett a drónzáporral szemben, ez a katonai művelet is véget ért már, hivatalosan is légtérsértésként kezelik az incidenst. Mivel még nincs meg minden "tárgy", amely becsopódott az országban, a lakosságot is kérik a lengyel hivatalok, hogy ha ismeretlen tárgy vagy annak törmeléke kerül a szemük elé, ne közelítsék meg, ne vigyék máshová, mivel ezek veszélyt jelenthetnek, illetve veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

A nyugati összefogásban a közlések szerint "NATO-erők" és holland gépek vettek részt ezúttal.

A lengyel lakosságot - mint a BBC közlése szintén kiemeli - az utóbbi években felkészítették hasonló, illetve ennél is durvább eseményekre, de eddig az éles védekezésre nem volt szükség.

A hivatásos és részmunkaidős önkéntes katonákból álló erő négy keleti tartomány katonáit a hadsereg az X-en keresztül arra kérte, hogy 6 órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak.

A lengyel miniszterelnök Donald Tusk közben folyamatos kapcsolatban áll a NATO vezérkarával és Mark Rutte főtitkárral.

A környékbeli államok - főként a Baltikum és Skandinávia - készültségi szintje szintén emelkedik.