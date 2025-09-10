ARÉNA
drónok, drón háború, drón, dróncsapás,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Infostart

Holland és NATO-segítséggel semlegesítették az éjjeli orosz dróntámadást Lengyelországban; az ország elnöke folyamatosan "vonalban van" a NATO-vezetéssel, a lakosság felkészül, a tartalékos katonáknak pedig várniuk kell a hívást. Több környékbeli ország biztosította a lengyeleket: nem maradnak egyedül az orosz fenyegetettség és támadás árnyékában. A drónelhárító művelet szerda reggel véget is ért.

Egyre több információ kerül nyilvánosságra az éjszakai, oroszok általi lengyelországi légtérsértésről.

A dróneső óta a Chopin reptér fölötti légtér rendje helyreállt a BBC tudósítása szerint, azóta viszont napvilágot látott, hogy a lengyel Czosnówka faluban, mintegy 40 kilométerre a fehérorosz határtól egy sérült drónt találtak. Összesen 11-19 drónt semlegesíthettek.

Az is kiderült az X-en található hivatalos közlésekből, hogy a lengyel hadsereg nyugati segítséggel védekezett a drónzáporral szemben, ez a katonai művelet is véget ért már, hivatalosan is légtérsértésként kezelik az incidenst. Mivel még nincs meg minden "tárgy", amely becsopódott az országban, a lakosságot is kérik a lengyel hivatalok, hogy ha ismeretlen tárgy vagy annak törmeléke kerül a szemük elé, ne közelítsék meg, ne vigyék máshová, mivel ezek veszélyt jelenthetnek, illetve veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

A nyugati összefogásban a közlések szerint "NATO-erők" és holland gépek vettek részt ezúttal.

A lengyel lakosságot - mint a BBC közlése szintén kiemeli - az utóbbi években felkészítették hasonló, illetve ennél is durvább eseményekre, de eddig az éles védekezésre nem volt szükség.

A hivatásos és részmunkaidős önkéntes katonákból álló erő négy keleti tartomány katonáit a hadsereg az X-en keresztül arra kérte, hogy 6 órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak.

A lengyel miniszterelnök Donald Tusk közben folyamatos kapcsolatban áll a NATO vezérkarával és Mark Rutte főtitkárral.

A környékbeli államok - főként a Baltikum és Skandinávia - készültségi szintje szintén emelkedik.

  • Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az oroszok lengyel légtérsértéseit, mondván, "az Ukrajna elleni orosz agresszió és háború egész Európa biztonságát fenyegeti", "Lengyelországnak minden joga megvan a légterének védelméhez. NATO-szövetségesként és EU-tagként teljes mértékben támogatjuk Lengyelországot. Svédország és Lengyelország egységesen támogatja Ukrajnát” - mondta
  • Edgars Rinkevics lett elnök az X-en közzétett üzenetében fejezte ki "teljes támogatását és szolidaritását" Lengyelországgal és szövetségeseivel, "az orosz agresszió Ukrajnában közvetlenül érint minket, és megfelelő intézkedéseket kell tenni"
  • Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szintén "mélységesen aggasztónak és teljes mértékben elfogadhatatlannak" nevezte Oroszország lépését, megerősítve Norvégia "rendíthetetlen támogatását szövetségesünk, Lengyelország és az európai biztonság iránti közös elkötelezettségünk iránt".

