ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.12
usd:
335.23
bux:
101532.64
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Németország új kancellárjának megválasztott Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője a német parlamenti alsóház, a Bundestag üléstermében, miután letette hivatali esküjét Julia Klöckner, a Bundestag elnöke előtt Berlinben 2025. május 6-án. Merz a kancellárrá választásáról tartott szavazás második fordulójában 325 szavazatot kapott a 630 tagú német parlamenti alsóházban, a Bundestagban.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Német kormánypárti politikusok körében felháborodást és tiltakozást váltott ki a Lengyelország elleni, Donald Tusk kormányfő által bejelentett orosz dróntámadás. A Bundestagban miniszterek reagáltak a történtekre.

Amint arról az Infostart is beszámolt, Donald Tusk lengyel kormányfő bejelentése szerint szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

A ZDF német közszolgálati médium beszámolója szerint a délelőtt folyamán épp ülésezett a parlament, amikor a hír ismertté vált. Noha a napirenden nem az orosz dróntámadás szerepelt, a képviselők minderről Boris Pistorius védelmi és Johann Wadephul külügyminisztert kérdezték.

A védelmi miniszter a lengyel légtér megsértése miatt az állandó orosz fenyegetettségre figyelmeztetett. Boris Pistorius szerint ez a fenyegetettség az orosz erők provokációját jelenti a balti légtérben, a Balti-tengeren, ugyanakkor Közép-Európában is hibrid támadások vagy a mostanihoz hasonló berepülések révén.

A miniszter hangsúlyozta, hogy támogatja a NATO 4. cikkelyének aktiválását.

A cikkely hangsúlyozza, hogy ha egy tagállam területi integritásának, biztonságának, függetlenségének veszélyeztetése megtörténik, a többi tagállamnak kötelező összeülnie a helyzet megvitatására.

Johann Wadephul külügyminiszter Pistoriushoz hasonlóan élesen elítélte a feltételezett orosz drónbehatolást a lengyel légtérbe. Utalt arra, hogy a történteket alaposan megvitatják a NATO tanácsban és az eddigi tagállami reagálások azt mutatják, hogy a szövetség összefog – hangsúlyozta Wadephul.

„A holland F35-ös vadászgépek vagy a Patriot légvédelmi rakéták lengyelországi állomásozása katonai szükségszerűség, amire a jövőben is szükség lesz. Oroszország nem hajlandó békéről tárgyalni, célja Ukrajna leigázása” – értékelt a miniszter.

A védelmi minisztérium szerint a Lengyelországban állomásozó Bundeswehr-katonák nem vettek részt aktívan a lengyel légteret megszálló drónok elleni védekezésben, ugyanakkor segítették a kialakult helyzet értékelését. A Lengyelországban állomásozó német Patriot légvédelmi rendszert készenlétbe helyezték.

A CDU/CSU parlamenti frakciójának helyettes vezetője elítélte a feltételezett orosz támadást. Norbert Röttgen frakcióvezető-helyettes magyarázatot követelt Oroszországtól.

„A történtek bizonyítják, hogy mennyire fontos a drónvédelem”

– fogalmazott Röttgen.

Roderich Kiesewetter, a CDU külpolitikai felelőse a feltételezett orosz drónprovokáció után keménységre és következetességre szólított fel. Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy a szolidaritás kifejezése nem elegendő. A X portálon közzétett üzenetében Ukrajna az eddiginél is fokozottabb katonai támogatását, a többi között a legkorszerűbb Taurus cirkálórakéták szállítását sürgette. Németország ezt mindeddig elutasította.

Friedrich Merz kancellár egyelőre nem reagált a történtekre.

Kezdőlap    Külföld    Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is

oroszország

lengyelország

németország

dróntámadás

boris pistorius

johann wadephul

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Orosz–iráni drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták és tesztelték a NATO-t brit szakértők szerint

Már vizsgálják a lengyel légierő által lelőtt orosz drónokat, amelyeket a szakértők szerint szándékosan, tömegesen „nekiengedtek” a lengyel légtérnek. Londoni vélemény szerit az orosz robotok többsége olyan csalidrón volt, amiket főleg arra használnak, hogy túlterheljék velük az ellenség légvédelmét.
 

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Németország is készültségben: összeült a kormány és a nemzetbiztonsági tanács is

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

dróntámadás lengyelország ellen
Megszólalt Volodimir Zelenszkij az orosz drónok ügyében

 

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Orosz ügyvivő: a lengyelek még nem szolgáltattak bizonyítékot, hogy orosz drónok voltak

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

Kritikus a helyzet: egy egész ország maradt áram nélkül

Kuba elektromos hálózata teljesen összeomlott, ami országos áramkimaradást okozott. Ez már a negyedik ilyen eset kevesebb mint egy év alatt - számolt be a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén

Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén

A gólszerzőkre kínált fogadási lehetőségeknél Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is népszerűbb volt a portugálok legendájánál, Cristiano Ronaldónál a magyar fogadók körében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Russia says it had no plans to target Poland as UK condemns 'unprecedented' drone strikes

Meanwhile, Polish Prime Minister Donald Tusk warns his country is at its closest to open conflict since World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 16:38
Iráni–orosz drón lengyel földön: egyértelmű, hogy az oroszok provokálták a NATO-t brit szakértők szerint
2025. szeptember 10. 16:02
Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben
×
×
×
×