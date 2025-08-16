ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat
ANCHORAGE, ALASKA - AUGUST 15: Russian President Vladimir Putin delivers a statement during a press conference with U.S. President Donald Trump at Joint Base Elmendorf-Richardson on August 15, 2025 in Anchorage, Alaska. The two leaders are meeting for peace talks aimed at ending the war in Ukraine. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Nyitókép: Andrew Harnik

Németországban Putyin győzelméről beszélnek

Infostart

Túlzás az állítani, hogy rendkívüli, ugyanakkor óvatos várakozások előzték meg német részről Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját. Noha értesülések szerint Anchorage-ban más témák is napirendre kerültek, Berlint mindenekelőtt Ukrajna sorsa foglalkoztatta.

Erre utal, Friedrich Merz kancellár közvetlenül az amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt rendkívüli videókonferenciát szervezett több unós tagállam vezetője és NATO főtitkára, illetve az amerikai elnök részvételével. Az egyetlen személyesen résztvevő Volodimir Zelenszkij ukrán államfő volt, megerősítve, hogy az egyeztetés fő témája az Oroszország által három és fél éve ostromlott Ukrajna támogatása volt.

A kancellár ezt követően úgy foglalt állást, hogy ígéretes konzultációkat folytattak, és Donald Trump határozott, Ukrajna mellett elkötelezett magatartást tanúsított.

Merz óvatos derűlátása azonban a német értékelések szerint nem igazolódott be,

a hagyományos müncheni nemzetközi biztonsági konferencia korábbi vezetője szerint az orosz elnök 1:0-ás győzelmet aratott.

Ami a részleteket illeti, tekintélyes, a külpolitikávalfoglalkozó német politikusok elítélték, hogy az elnökök nyilatkozata szerint Anchorage-ban semmifajta egyezség nem született a háborús felek között esetleges tűzszünetről, illetve általánosságban a béke esélyeiről.

A ZDF közszolgálati médium által idézett Roderich Kiesewetter konzervatív politikus, a CDU külpolitikai felelőse "fekete péntekről" beszélt, utalva arra, hogy az előzetes várakozások egyáltalán nem igazolódtak be. Putyinnak - mint következtetett - egyáltalán nem áll érdekében a béke, ebből fakadóan az ezt célzó tárgyalások. Ebből a szempontból az "egyetlen kivételt" számára az jelentette, hogy "egyenrangú félként" jelenjen meg ismét a nemzetközi porondon.

Az orosz elnöknek ez teljes mértékben sikerült. Putyint "rehabilitálták, miközben a háború folytatódik" - fogalmazott a konzervatív politikus.

A keresztény pártok, a CDU és a CSU parlamenti frakciójának alelnöke, Norbert Röttgen hasonlóan azt hangoztatta, hogy az alaszkai csúcstalálkozó egyértelmű győztese Vlagyimir Putyin volt. Trump legalább tűzszünetet akart elérni, de ez sem sikerült - jelentette ki . Szerinte az orosz elnök "el akarja pusztítani" Ukrajnát, és úgy véli, hogy katonai eszközökkel ezt elérheti.

Röttgen szerint a csúcstalálkozó tanulsága az európaiak számára az, hogy biztonságát "saját kezükbe" kell venni. Ehhez ugyanakkor szükség van az Egyesült Államok közreműködésére is - tette hozzá.

Wolfgang Ischinger, a biztonság konferencia volt vezetője a X platformon az általa említett 1:0-ás orosz győzelem kapcsán azt emelte ki, hogy a alaszkai csúcson semmilyen előrelépés nem történt. Ukrajna számára ez több mint lesújtó, Európa számára pedig kiábrándító - tette hozzá.

A német kancellár személyesen nem reagált az Alaszkában történtekre. Legfrissebb értesülések szerint ugyanakkor a délelőtt folyamán a Trumptól kapott információk kapcsán "eligazítás"tartott kormánya tagjainak. Így az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatos további lépésekről is egyeztetést folytattak.

