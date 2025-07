Teljesen új vámakcióba lendült Donald Trump

A réz és rézáruk Egyesült Államokban való értékesítése után augusztus 1-től egységesen 50 százalékos lesz a vámteher - derül ki a jogszabályból, amelyben az elnök amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik.

Egyben kifejti, hogy a vámteherre vonatkozó rendeletet a kereskedelmi miniszter ajánlása és helyzetértékelése alapján hozta meg. "A miniszter úgy találta, hogy az Egyesült Államok függése külföldi rézforrásoktól nemzetbiztonsági sebezhetőség, amit más országok kihasználhatnak, és ami gyengíti az Egyesült Államok ipari ellenállóképességét, kiteszi az amerikai embereket az ellátási lánc fennakadásainak, gazdasági bizonytalanságot okoz, egy stratégiai támadási felület és kockára teszi az Egyesült Államok védelmi ipari alapjait" - áll a rendeletben.

Donald Trump egyben arra is emlékeztet, hogy a 20. század jó részében az Egyesült Államok a világon vezető hatalomnak számított a rézgyártásban, amely az elmúlt évtizedekben megváltozott és mostanra a világ rézöntödei kapacitásainak jó részét egyetlen ország ellenőrzi. Az elnök nem nevesítette az országot, de piaci adatok szerint Kína rendelkezik 50 százalékot meghaladó ellenőrzéssel a világ finomítói kapacitásai felett.

Az amerikai elnök egy másik, szintén szerdán keltezett rendeletben megszüntette az Egyesült Államokba külföldről beszállított kisebb értékű árucikkek vámmentességét, az úgynevezett "de minimis" mentességet. A szabály, amely a 800 dolláros érték alatti küldemények vámmentességét biztosította, kiskapu volt az internetes kereskedők számára.

Dél-Korea

Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dél-Korea - közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán.



Az elnök a közösségi médiaoldalán jelentette be az egyezséget, amely a két partner közötti jövőbeli kereskedelem mellett beruházási kötelezettségvállalást is tartalmaz.



Donald Trump szavai szerint Dél-Korea vállalta 350 milliárd dollár befektetését amerikai érdekeltségekbe, amelyeket az amerikai elnöknek van joga kijelölni, valamint a szöuli kormány 100 milliárd dollár értékű cseppfolyósított földgázt és egyéb energiatermékeket is vásárol az Egyesült Államoktól.



Az egyezség további kötelezettségvállalást is tartalmaz dél-koreai beruházásokra, amelynek összegét két héten belül jelentik be, amikor a dél-koreai államfő személyesen látogat el a Fehér Házba - írta Donald Trump, aki egyben gratulált I Dzsemjongnak hivatalba lépése alkalmából.



"Arról is megállapodás született, hogy Dél-Korea teljes mértékben megnyitja a kereskedelmet az Egyesült Államokkal, és fogadják majd az amerikai termékek, ide értve az autókat, kamionokat, mezőgazdasági termékeket és továbbiakat. Megegyeztünk egy 15 százalékos vámban Dél-Korea számára, Amerikát nem terheli majd vám" - fogalmazott az amerikai elnök az újabb kereskedelmi megállapodást bejelentő közleményében.



Donald Trump szerdán vámokról is bejelentett döntéseket, így India esetében 25 százalékos behozatali teherről, valamint az indiai-orosz fegyver- és energiakereskedelem miatt bizonyos mértékű "büntetésről" számolt be augusztus 1-i hatállyal.



Brazília esetében az Egyesült Államok 50 százalékos vámot állapított meg gazdasági és politikai okokra hivatkozva.