ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.51
usd:
310.7
bux:
134182.75
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy piaci hentesbolt Olaszországban.
Nyitókép: Unsplash

Olcsóbb lett néhány hús, más viszont drágult

Infostart

A zsírosabb UHT-tejek ára nagyobbat csökkent a kevésbé zsíros UHT tejek áránál. Élelmiszerár-körkép.

Csökkent a nyerstej átlagára és a vágósertés termelői ára is, a tojás csomagolóhelyi ára pedig nőtt 2025 azonos időszakához viszonyítva – írta meg az Economx az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összesítése alapján.

Mint a cikkben olvasható, a nyerstej átlagára márciusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 28 százalékkal csökkent. A kiviteli ár havi összevetésben 2,8 százalékkal, éves összevetésben pedig 37,6 százalékkal mérséklődött. Kiemelik, hogy az 1,5 százalékos UHT tej kiskereskedelmi beszerzési ára csaknem 17,5 százalékkal esett vissza, a 2,8 százalékos esetén 19 százalékos a csökkenés.

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, ebbe a kategóriába tartozik a vaj, a vajkrém, a trappista sajt, a kefir, a joghurt, a tehéntúró. Az AKI baromfipiaci elemzése szerint a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára április közepén 0,4 százalékkal volt egyébként magasabb, mint a tavalyi azonos időszak átlagos ára – teszik hozzá.

Mint a cikkben írják, a mélyalmos tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára 4 százalékkal nőtt. A friss csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára 5-10 százalék körüli mértékben csökkent. A pulykahúsok körülbelül ugyanilyen mértékben drágultak. A vágócsirke heti termelői ára pedig január közepe óta alacsonyabb a 2025-ös árszintnél.

A belföldi termelésből származó vágósertés szállítási költség nélküli termelői ára április közepére csaknem 19,5 százalékkal csökkent éves összevetésben. 2026-ban a heti árak végig alacsonyabbak voltak, mint 2025-ben és 2024-ben. Kiemelik, hogy a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai és kiskereskedelmi beszerzési árai pedig csökkentek a 2025-öshöz képest.

Kezdőlap    Gazdaság    Olcsóbb lett néhány hús, más viszont drágult

élelmiszer

tej

ár

hús

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már látszik, lesz-e árvaszúnyog-invázió a nyáron

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet előrejelzése alapján idén a tavalyinál lényegesen kisebb mértékű árvaszúnyog-rajzásra lehet számítani a Balatonnál. A lárvák mennyisége drasztikusan csökkent, így a korábbi, kifejezetten zavaró rovartömeg elmarad. Az időjárás függvényében a jelenség akár már a nyári szezon elejére véget is érhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindenki kivár a háttérben: emiatt csúszik a MOL gigantikus olajüzlete

Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását geopolitikai érdekek lassítják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 06:00
Hat hétre elég Európa kerozinja? – Komoly veszélyben a nyári turizmus
2026. április 27. 05:01
Hőmérőzni kell a földet a palánták kiültetése előtt
×
×