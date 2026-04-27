Olcsóbb lett néhány hús, más viszont drágult

Csökkent a nyerstej átlagára és a vágósertés termelői ára is, a tojás csomagolóhelyi ára pedig nőtt 2025 azonos időszakához viszonyítva – írta meg az Economx az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összesítése alapján.

Mint a cikkben olvasható, a nyerstej átlagára márciusban az előző hónaphoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 28 százalékkal csökkent. A kiviteli ár havi összevetésben 2,8 százalékkal, éves összevetésben pedig 37,6 százalékkal mérséklődött. Kiemelik, hogy az 1,5 százalékos UHT tej kiskereskedelmi beszerzési ára csaknem 17,5 százalékkal esett vissza, a 2,8 százalékos esetén 19 százalékos a csökkenés.

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, ebbe a kategóriába tartozik a vaj, a vajkrém, a trappista sajt, a kefir, a joghurt, a tehéntúró. Az AKI baromfipiaci elemzése szerint a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára április közepén 0,4 százalékkal volt egyébként magasabb, mint a tavalyi azonos időszak átlagos ára – teszik hozzá.

Mint a cikkben írják, a mélyalmos tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi ára 4 százalékkal nőtt. A friss csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára 5-10 százalék körüli mértékben csökkent. A pulykahúsok körülbelül ugyanilyen mértékben drágultak. A vágócsirke heti termelői ára pedig január közepe óta alacsonyabb a 2025-ös árszintnél.

A belföldi termelésből származó vágósertés szállítási költség nélküli termelői ára április közepére csaknem 19,5 százalékkal csökkent éves összevetésben. 2026-ban a heti árak végig alacsonyabbak voltak, mint 2025-ben és 2024-ben. Kiemelik, hogy a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai és kiskereskedelmi beszerzési árai pedig csökkentek a 2025-öshöz képest.