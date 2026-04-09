NGM: márciusban olcsóbb lett a hideg élelmiszer és csökkent az infláció

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában az éves infláció 1,8 százalék volt Magyarországon, míg havi alapon az árak átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerárak éves összevetésben összességében nem növekedtek, havi alapon pedig 0,1 százalékos csökkenést mutattak – írja az NGM közlése alapján az atv.hu.

Ezen belül a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított úgynevezett hidegélelmiszerek ára éves szinten 3,2 százalékkal csökkent, februárhoz képest pedig 0,6 százalékkal mérséklődött.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árak alakulásában szerepet játszott az úgynevezett árréscsökkentési intézkedés, amelyet a kormány korábban vezetett be, majd később meghosszabbított és további termékkategóriákra is kiterjesztett.

A minisztérium közlése alapján:

a 2025 márciusában érintett termékkörben átlagosan 24,1 százalékos árcsökkenés történt,

a 2025 decemberétől kibővített termékkategóriák esetében 2026 március végére átlagosan 21,7 százalékos csökkenést mértek,

egyes drogériai termékeknél az árak átlagosan 29,5 százalékkal estek vissza.

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban a kormány korábban felső árkorlátot határozott meg: a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint lehet a kiskereskedelemben.