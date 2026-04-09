INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

NGM: márciusban olcsóbb lett a hideg élelmiszer és csökkent az infláció

A minisztérium szerint előző hónapban átlagosan több mint három százalékkal lettek olcsóbbak a hideg élelmiszerek.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában az éves infláció 1,8 százalék volt Magyarországon, míg havi alapon az árak átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerárak éves összevetésben összességében nem növekedtek, havi alapon pedig 0,1 százalékos csökkenést mutattak – írja az NGM közlése alapján az atv.hu.

Ezen belül a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított úgynevezett hidegélelmiszerek ára éves szinten 3,2 százalékkal csökkent, februárhoz képest pedig 0,6 százalékkal mérséklődött.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az árak alakulásában szerepet játszott az úgynevezett árréscsökkentési intézkedés, amelyet a kormány korábban vezetett be, majd később meghosszabbított és további termékkategóriákra is kiterjesztett.

A minisztérium közlése alapján:

  • a 2025 márciusában érintett termékkörben átlagosan 24,1 százalékos árcsökkenés történt,
  • a 2025 decemberétől kibővített termékkategóriák esetében 2026 március végére átlagosan 21,7 százalékos csökkenést mértek,
  • egyes drogériai termékeknél az árak átlagosan 29,5 százalékkal estek vissza.

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban a kormány korábban felső árkorlátot határozott meg: a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint lehet a kiskereskedelemben.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt 3 nappal
„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a vasárnapi országgyűlési választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába, hogy beszámoljon a hétközi kormányülés friss döntéseiről. Cikkünk percről percre frissül!
 

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt mondta az InfoRádióban Csizmazia Gábor Amerika-szakértő.
 

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Holnap csökken az üzemanyagok nagyker-ára, írja a holtankoljak.

Holnap csökken az üzemanyagok nagyker-ára, írja a holtankoljak.

Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban

Nem áll le minden, de bizonyos funkciók elérhetetlenek lesznek, még az SMS-értesítések is késhetnek.

Nem áll le minden, de bizonyos funkciók elérhetetlenek lesznek, még az SMS-értesítések is késhetnek.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials.

