2026. április 9. csütörtök
Restaurant service bell vintage with bokeh
Nyitókép: bgton/Getty Images

Szállokalipszis: csődöt jelentett az egyik legnagyobb európai hotelüzemeltető

A Revo Hospitality Group bejelentése összesen százhetvenöt hotelt érint. A vállalat olyan szállodákat üzemeltet, mint a Marriot, a Hilton, az Accor és az Ibis.

Idén januárban kért csődvédelmet Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője. A berlini székhelyű Revo Hospitality Group néhány hétig tartó csend után, április elején bejelentette, hogy 175 szállodára vonatkozóan megindítja a saját irányítású csődeljárásokat – írja a Hotel vor9 híradása nyomán a vg.hu.

Az említett 175 hotel többsége Ausztriában és Németországban található. Egyelőre tovább üzemeltetik őket, szobát is ugyanúgy lehet foglalni.

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) összesen kb. 8300 alkalmazottat foglalkoztat, és 12 európai országban 250 szállodát működtet, ezzel Európa legnagyobb white-label, tehát külsős, meglévő brandet átvevő szállodaüzemeltetője.

A vállalat a gazdasági válságot nevezte meg a fizetésképtelenség okaként, pontosabban azt, hogy a megnövekedett bér-, bérletidíj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak rá, ugyanis a hálózat 2020-ban túl gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára.

A csődeljárási kérelmet januárban nyújtották be, akkor viszont még csak 140 társaságról volt szó, köztük különböző vagyonkezelő és holdingtársaságokról. 125 osztrák és német szálloda volt érintett, ám a pár nappal ezelőtt kiadott közlemény idejére számuk már 175-re emelkedett. Az átszervező társaság válságkezelői már januárban jelezték, hogy nemzetközi befektetőket fognak megkeresni, mert akkor úgy vélték, a csődeljárás elindításával megnő majd a befektetői érdeklődés. A szállodacsoport értékesítése időközben felgyorsult.

A Revo Hospitality Group közlése szerint több befektető is érdeklődik a teljes vállalatcsoport vagy annak jelentős része iránt. Az érdeklődőket arra kérték, hogy április elejéig nyújtsák be előzetes ajánlataikat. A várhatóan április végéig tartó második szakaszban érkezhetnek be a kötelező érvényű ajánlatok.

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says "there is no ceasefire" in Lebanon, and Israel will "continue to strike Hezbollah with force".

