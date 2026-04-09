Szállokalipszis: csődöt jelentett az egyik legnagyobb európai hotelüzemeltető

Idén januárban kért csődvédelmet Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője. A berlini székhelyű Revo Hospitality Group néhány hétig tartó csend után, április elején bejelentette, hogy 175 szállodára vonatkozóan megindítja a saját irányítású csődeljárásokat – írja a Hotel vor9 híradása nyomán a vg.hu.

Az említett 175 hotel többsége Ausztriában és Németországban található. Egyelőre tovább üzemeltetik őket, szobát is ugyanúgy lehet foglalni.

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group (korábban HR Group néven ismert) összesen kb. 8300 alkalmazottat foglalkoztat, és 12 európai országban 250 szállodát működtet, ezzel Európa legnagyobb white-label, tehát külsős, meglévő brandet átvevő szállodaüzemeltetője.

A vállalat a gazdasági válságot nevezte meg a fizetésképtelenség okaként, pontosabban azt, hogy a megnövekedett bér-, bérletidíj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak rá, ugyanis a hálózat 2020-ban túl gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára.

A csődeljárási kérelmet januárban nyújtották be, akkor viszont még csak 140 társaságról volt szó, köztük különböző vagyonkezelő és holdingtársaságokról. 125 osztrák és német szálloda volt érintett, ám a pár nappal ezelőtt kiadott közlemény idejére számuk már 175-re emelkedett. Az átszervező társaság válságkezelői már januárban jelezték, hogy nemzetközi befektetőket fognak megkeresni, mert akkor úgy vélték, a csődeljárás elindításával megnő majd a befektetői érdeklődés. A szállodacsoport értékesítése időközben felgyorsult.

A Revo Hospitality Group közlése szerint több befektető is érdeklődik a teljes vállalatcsoport vagy annak jelentős része iránt. Az érdeklődőket arra kérték, hogy április elejéig nyújtsák be előzetes ajánlataikat. A várhatóan április végéig tartó második szakaszban érkezhetnek be a kötelező érvényű ajánlatok.