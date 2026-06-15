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Long-haired woman with a remote control turns on the air conditioner for a comfortable indoor microclimate.
Nyitókép: Tatiana Meteleva/Getty Images

Jön a hőség, meghatározták a klímák optimális hőmérsékletét

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Bár a kánikulában sokan a 26 Celsius-fokos klímabeállítást tartják kellemesnek, a szakértők szerint ez a hőmérséklet sem az energiafogyasztás, sem pedig az egészség megőrzése szempontjából nem ideális.

A lapnak nyilatkozó légkondicionáló-szerelő szerint 26 fokos beállítás mellett a készülék hatékonysága elmarad az optimálistól – írja a hazipatika.hu.

A berendezésnek ugyanis lényegesen hosszabb ideig kell üzemelnie ahhoz, hogy elérje és fenntartsa a kívánt komfortérzetet, ami feleslegesen növeli az energiafelhasználást és a villanyszámlát. A szakemberek ehelyett

a 24–25 °C közötti tartományt javasolják,

mivel a modern klímák ebben a sávban hűtik le a leggyorsabban és leggazdaságosabban a helyiségeket. A mérések szerint a helyesen megválasztott üzemmóddal fokonként akár 5–10 százalékos energiamegtakarítás is elérhető.

A gazdaságossági tényezők mellett komoly egészségügyi érvek is az alacsonyabb beállítás mellett szólnak. A túl magasra hagyott belső hőmérséklet miatt megemelkedhet a szoba páratartalma, ami kifejezetten kedvez a baktériumok és gombák elszaporodásának, ez pedig közvetlenül légúti problémákat idézhet elő.

Dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa arra figyelmeztet, hogy a szennyezett levegő belélegzése allergiás reakciókat, a legyengült immunrendszerű embereknél pedig arcüreg-, középfül-, szem-, vagy akár súlyos tüdőgyulladást is okozhat.

A szakemberek ezért a nyári főszezon előtt mindenképpen javasolják a berendezések professzionális tisztítását és fertőtlenítését.

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