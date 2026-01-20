ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.7
usd:
327
bux:
123797.08
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Apokaliptikus nyomokat hagyó tüntetéssel kényszerítették ki a gazdák a Mercosur-egyezmény elhalasztását
Nyitókép: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.

Brüsszel után Strasbourgban tiltakoznak gazdák. A kettő között fontos fejlemény történt, megköttetett a Mercosur-államok és az EU között a szabadkereskedelmi egyezmény, a gazdáknak azonban a forráselvonással ugyanúgy problémájuk van.

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedd reggel elmondta: egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben. Már a Spanyol Néppárt európai parlamenti képviselői is jelezték például, hogy nem fogják támogatni ezt a megállapodást.

„Kezdi felismerni az európai közvélemény, hogy ennek a megállapodásnak nemcsak előnyei vannak, nem csupán arról van szó, hogy járműveket és gyógyszereket tud exportálni Európa, de nagy vesztesek is lehetnek, mégpedig az európai gazdák és az európai fogyasztók” – mutatott rá. Ismert, a gazdák félelme, hogy az exportpiacért cserébe Európa megnyithatja élelmiszerpiacát bizonytalan eredetű, gyenge minőségű élelmiszerek előtt, erre az aggodalomra pedig nem kapnak megnyugtató választ.

Az agrárium egyértelmű követelése jelen pillanatban az, hogy az Európai Parlament nem fogadhatja el ezt a megállapodást, mondta Cseh Tibor.

„Azt gondolom, hogy reálisan az a cél érhető el, hogy az Európai Bíróságra utalja az Európai Parlament az egész kérdést. Abban az esetben felfüggesztenék a hatályba lépést, és jogi szempontból is megvizsgálnák ezt a kérdést. Azért az nagyon beszédes, hogy

Ursula von der Leyen nem várta meg az Európai Parlament döntését, hanem már múlt hét végén Paraguayba utazott, és úgy írta alá ezt a megállapodást, hogy az európai jogalkotási folyamatban ez hivatalosan még nem elfogadott”

– mutatott rá.

Arra a kérdésre, hogy mekkora erő áll a tiltakozás mögött, azt mondta: a hétköznapokban egymással rivalizáló gazdák, szervezetek tömegei fognak most össze, francia, belga és magyar gazdák, korábban Brüsszelben és most Strasbourgban is.

„Gyakorlatilag az összes gazdaszervezet itt van, közösen tüntetünk, ez elfogadhatatlan mindannyiunk számára. A politika és a közvélemény oldaláról is van kedvező fogadtatása a demonstrációnak. Az biztos, hogy minket az Európai Bizottság a tárgyalóasztaloknál sosem hallgatott meg, ezért kellett az utcára jönnünk” – vázolta.

Szóba került még, hogy Franciaország hagyományosan agrárország, olyannyira, hogy ha az ottani gazdatársadalom valamiért kiáll, azt a kormányzat figyelembe szokta lenni. Ennek kapcsán Cseh Tibor megemlítette, hogy létrejött egy eseti szövetség politikailag teljesen másként gondolkodó országok között – Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország, Belgium, Magyarország –, és most ezek az országok egy közös „ellenzéki oldalt” alkotnak, és elutasítják ezt a megállapodást.

„Itt most az a fontos, hogy az Európai Parlamentben is minél több EP-képviselőt meg tudjunk arról győzni, hogy ezt a megállapodást nem lehet így, ebben a formában elfogadni” – szögezte le.

A gazdatársadalmon közben nem is ez az egyetlen nyomás, mivel épp most vágják meg az agrártámogatásokat is, de hosszú távú hatása Cseh Tibor szerint igazán az ukrán szabadkereskedelmi megállapodásnak lesz,

„ennek a levét sokáig fogják inni a fogyasztók”.

Arról, hogy az ukrán „dealt” meg lehet-e állítani, azt mondta: Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában ez nem kérdés, ugyanis egyoldalú tagállami tilalommal nem lehet most ezekbe az országokba beszállítani az ukrán termékeket.

„Viszont Nyugat-Európában, tehát a hagyományos magyar exportpiacokra, Olaszországba vagy Németországba áramlik be az ukrán termék. És onnantól kezdve, hogy az európai élelmiszeripar feldolgozza az ukrán búzát, kukoricát vagy éppen baromfihúst, a boltok polcain az már európai uniós termékként fog megjelenni, ez nagyon fontos változás” – írta le a fogyasztók „tudatos átverésének” folyamatát.

A tiltakozás eszközei változatosak, bejövő szállítmányokat blokkolhatnak a gazdák, esetenként nagy nyomású hígtrágyaszivattyúkat is működésbe hoznak. Cseh Tibor tapasztalatai szerint az egyes európai országokban másfajta tiltakozási kultúrák vannak, de Brüsszelben például füstbombázás és rendőrdobálás is zajlott 2025 december derekán, ráadásul a helyi rendőrség eredményesnek ítélte meg a fellépést a tüntetők ellen, mikor az látványosan nem volt az.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Agrárkamara: a Mercosur-megállapodás csak az egyik tragédia, amely a mezőgazdaságra zúdul

mezőgazdaság

mercosur

cseh tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rákapcsolt a forint, többhetes csúcsra ért

Rákapcsolt a forint, többhetes csúcsra ért

A nagy globális deviza- és kötvénypiaci csapkodásban meglepően stabil tudott maradni a forint az elmúlt napokban. Sőt, míg a múlt héten 388 felett is járt az euró árfolyama, addig ma reggel 383 alatti kurzust látunk. A csütörtöki erősödési hullám nyomán a hazai fizetőeszköz 6 hetes csúcsára ért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat

Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat

A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is meeting Ukraine's President Zelensky now, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 19:54
Bevásárolt az otthonteremtési piacon az MBH Bank
2026. január 21. 18:24
Meglepő adatokat közölt a MAVIR
×
×
×
×