Strasbourg, 2026. január 20.Európai gazdák tiltakoznak az Európai Unió és a dél-amerikai szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen az Európai Parlament (EP) ülése idején az uniós törvényhozás strasbourgi épületénél 2026. január 20-án, három nappal a EU-Mercosur egyezmény paraguayi aláírása után. A tüntetésre a szakszervezetek felhívására gazdák ezrei érkeztek Franciaországból és más európai országokból több mint 700 traktorral.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Irányváltást követel Brüsszeltől hat közép-európai ország

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és a litván agrárkamara – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Varsói tanácskozásukon a szervezetek képviselői megállapodtak abban, hogy folytatják a közös fellépést az Európai Bizottság terveivel szemben. A kamarák szerint komoly versenyhátrányt okozna a termelőknek, ha megszűnne az EU Közös Agrárpolitikája (KAP), és a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusra több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások.

Az érdekképviseletek aggódnak azért is, mert

egyenlőtlen feltételek mellett nyílna meg a kereskedelem EU-n kívüli országokkal, így olyan termékek jelennének meg a piacon, amelyek meg sem közelítik az unió termelőitől elvárt élelmiszerbiztonsági előírásokat.

Az agrárkamarák mind az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás hatályba lépését, mind az Ukrajnából származó bizonytalan eredetű importot ellenzik.

A találkozó résztvevői a közlemény szerint az összefogás fontosságát hangsúlyozták. Ahogy tavaly decemberben Brüsszelben, januárban Strasbourgban, úgy a jövőben is határozott lesz a kiállás a termelők és a fogyasztók érdekeiért – tették hozzá.

