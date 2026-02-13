Irányváltást követel Brüsszeltől hat közép-európai ország

Varsói tanácskozásukon a szervezetek képviselői megállapodtak abban, hogy folytatják a közös fellépést az Európai Bizottság terveivel szemben. A kamarák szerint komoly versenyhátrányt okozna a termelőknek, ha megszűnne az EU Közös Agrárpolitikája (KAP), és a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusra több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások.

Az érdekképviseletek aggódnak azért is, mert

egyenlőtlen feltételek mellett nyílna meg a kereskedelem EU-n kívüli országokkal, így olyan termékek jelennének meg a piacon, amelyek meg sem közelítik az unió termelőitől elvárt élelmiszerbiztonsági előírásokat.

Az agrárkamarák mind az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás hatályba lépését, mind az Ukrajnából származó bizonytalan eredetű importot ellenzik.

A találkozó résztvevői a közlemény szerint az összefogás fontosságát hangsúlyozták. Ahogy tavaly decemberben Brüsszelben, januárban Strasbourgban, úgy a jövőben is határozott lesz a kiállás a termelők és a fogyasztók érdekeiért – tették hozzá.