Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day. International trading. Finance and economy. 3d illustration render. Selective focus
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Szakértő a Mercosur-megállapodásról: rengeteg veszélye van a sok dél-amerikai terméknek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Hogy az Európai Unióba biztonságosan jussanak be a dél-amerikai termékek, a Mercosur-államoknak számos szigorú uniós előírásnak meg kellene felelniük – mondta a Mercosur-megállapodásról Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, aki részletezte is ezeket a feltételeket.

Ha érvényre jut a Mercosur-megállapodás, akkor nagyon sok új termék fog megjelenni az Európai Unió piacán, és ezek a termékek lényegesen kedvezőbb áron lesznek majd elérhetőek, mint a ma elérhető terméklistán, de ennek rengeteg veszélye van – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A magyar és az európai gazdák lényeges versenyhátrányba fognak kerülni, ha ezek a nyomott árú termékek megérkeznek az Európai Unió piacára, hiszen ők nem tudják ennyire olcsón eladni az árujukat, és ebből adódóan felesleg fog keletkezni, amit nem tudnak majd hová értékesíteni

– tette hozzá a szakértő.

Várhatóan meg fog nőni a verseny általi nyomás, ha ezekkel a feltételekkel megy át ez a megállapodás. Emellett pedig ott vannak a környezeti kérdések is, tehát a szállítás problematikája: sokkal hosszabb szállítási értékláncokról beszélünk, mint ha az unió országai között lennénk. De mindemellett

a szabályozás, a minőségellenőrzés, az élelmiszerbiztonsági kérdések, ami az egyik legnagyobb rizikója ennek a megállapodásnak.

Az Európai Unióban nagyon erős a szabályozása, hogy harmadik országból milyen áru kerülhet be az unió piacára.

  • Például hogy az élelmiszerek milyen minőségi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.
  • De a nyomon követhetőség is fontos: hogy az áru honnan származik, milyen gazdaságból érkezett, hogyan jutott el az Európai Unióban a vásárlókhoz.
  • A higiéniai követelmények is fontosak, a feldolgozott termékeknél különösen, hogy hogyan készült ez a termék.
  • A növényvédőszerek és a vegyszermaradékok kérdése, ami már Ukrajna esetén is felmerült, mivel az ukrán importtermékek még tartalmaznak egy csomó, az EU-ban már betiltott káros anyagot. És ahhoz, hogy például a dél-amerikai országokból az Európai Unióba exportálni lehessen ezeket a termékeket, ahhoz az kell, hogy megfeleljenek az itteni növényvédelmi előírásoknak, az ottani gazdák se használjanak olyan növényvédő szereket, amik az Európai Unióban már nagyon hosszú ideje be vannak tiltva.
  • És itt vannak még többek között a tiltott hormonok és antibiotikumok kérdése, ami felmerül az állati eredetű termékeknél, és
  • a GMO-szabályozás, ami szintén nagyon szigorú az Európai Unióban, és ezeknél a termékeknél még mindig előfordulhat

– mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A teljes beszélgetést az InfoRádió Trendfigyelő című műsorának február 10-i adásában hangzott el.

mezőgazdaság

európai unió

szigethy-ambrus nikoletta

mercosur-egyezmény

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

mercosur

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció" háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást

Brutális elnyomás után világméretű tüntetéshullám indult: most Trumptól várják a megoldást

Világszerte nagyszabású tüntetéseket tartottak az iráni rezsim megdöntését követelve, miközben a müncheni biztonságpolitikai konferencián tovább fokozódott a feszültség az Egyesült Államok és Irán között - tudósított a New York Times.

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon.

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

