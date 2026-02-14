Szakértő a Mercosur-megállapodásról: rengeteg veszélye van a sok dél-amerikai terméknek

Ha érvényre jut a Mercosur-megállapodás, akkor nagyon sok új termék fog megjelenni az Európai Unió piacán, és ezek a termékek lényegesen kedvezőbb áron lesznek majd elérhetőek, mint a ma elérhető terméklistán, de ennek rengeteg veszélye van – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
A magyar és az európai gazdák lényeges versenyhátrányba fognak kerülni, ha ezek a nyomott árú termékek megérkeznek az Európai Unió piacára, hiszen ők nem tudják ennyire olcsón eladni az árujukat, és ebből adódóan felesleg fog keletkezni, amit nem tudnak majd hová értékesíteni
– tette hozzá a szakértő.
Várhatóan meg fog nőni a verseny általi nyomás, ha ezekkel a feltételekkel megy át ez a megállapodás. Emellett pedig ott vannak a környezeti kérdések is, tehát a szállítás problematikája: sokkal hosszabb szállítási értékláncokról beszélünk, mint ha az unió országai között lennénk. De mindemellett
a szabályozás, a minőségellenőrzés, az élelmiszerbiztonsági kérdések, ami az egyik legnagyobb rizikója ennek a megállapodásnak.
Az Európai Unióban nagyon erős a szabályozása, hogy harmadik országból milyen áru kerülhet be az unió piacára.
- Például hogy az élelmiszerek milyen minőségi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.
- De a nyomon követhetőség is fontos: hogy az áru honnan származik, milyen gazdaságból érkezett, hogyan jutott el az Európai Unióban a vásárlókhoz.
- A higiéniai követelmények is fontosak, a feldolgozott termékeknél különösen, hogy hogyan készült ez a termék.
- A növényvédőszerek és a vegyszermaradékok kérdése, ami már Ukrajna esetén is felmerült, mivel az ukrán importtermékek még tartalmaznak egy csomó, az EU-ban már betiltott káros anyagot. És ahhoz, hogy például a dél-amerikai országokból az Európai Unióba exportálni lehessen ezeket a termékeket, ahhoz az kell, hogy megfeleljenek az itteni növényvédelmi előírásoknak, az ottani gazdák se használjanak olyan növényvédő szereket, amik az Európai Unióban már nagyon hosszú ideje be vannak tiltva.
- És itt vannak még többek között a tiltott hormonok és antibiotikumok kérdése, ami felmerül az állati eredetű termékeknél, és
- a GMO-szabályozás, ami szintén nagyon szigorú az Európai Unióban, és ezeknél a termékeknél még mindig előfordulhat
– mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.
A teljes beszélgetést az InfoRádió Trendfigyelő című műsorának február 10-i adásában hangzott el.