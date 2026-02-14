Szakértő a Mercosur-megállapodásról: rengeteg veszélye van a sok dél-amerikai terméknek

Ha érvényre jut a Mercosur-megállapodás, akkor nagyon sok új termék fog megjelenni az Európai Unió piacán, és ezek a termékek lényegesen kedvezőbb áron lesznek majd elérhetőek, mint a ma elérhető terméklistán, de ennek rengeteg veszélye van – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A magyar és az európai gazdák lényeges versenyhátrányba fognak kerülni, ha ezek a nyomott árú termékek megérkeznek az Európai Unió piacára, hiszen ők nem tudják ennyire olcsón eladni az árujukat, és ebből adódóan felesleg fog keletkezni, amit nem tudnak majd hová értékesíteni

– tette hozzá a szakértő.

Várhatóan meg fog nőni a verseny általi nyomás, ha ezekkel a feltételekkel megy át ez a megállapodás. Emellett pedig ott vannak a környezeti kérdések is, tehát a szállítás problematikája: sokkal hosszabb szállítási értékláncokról beszélünk, mint ha az unió országai között lennénk. De mindemellett

a szabályozás, a minőségellenőrzés, az élelmiszerbiztonsági kérdések, ami az egyik legnagyobb rizikója ennek a megállapodásnak.

Az Európai Unióban nagyon erős a szabályozása, hogy harmadik országból milyen áru kerülhet be az unió piacára.

Például hogy az élelmiszerek milyen minőségi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.

kell, hogy megfeleljenek. De a nyomon követhetőség is fontos: hogy az áru honnan származik, milyen gazdaságból érkezett, hogyan jutott el az Európai Unióban a vásárlókhoz.

is fontos: hogy az áru honnan származik, milyen gazdaságból érkezett, hogyan jutott el az Európai Unióban a vásárlókhoz. A higiéniai követelmények is fontosak, a feldolgozott termékeknél különösen, hogy hogyan készült ez a termék.

is fontosak, a feldolgozott termékeknél különösen, hogy hogyan készült ez a termék. A növényvédőszerek és a vegyszermaradékok kérdése, ami már Ukrajna esetén is felmerült, mivel az ukrán importtermékek még tartalmaznak egy csomó, az EU-ban már betiltott káros anyagot. És ahhoz, hogy például a dél-amerikai országokból az Európai Unióba exportálni lehessen ezeket a termékeket, ahhoz az kell, hogy megfeleljenek az itteni növényvédelmi előírásoknak, az ottani gazdák se használjanak olyan növényvédő szereket, amik az Európai Unióban már nagyon hosszú ideje be vannak tiltva.

kérdése, ami már Ukrajna esetén is felmerült, mivel az ukrán importtermékek még tartalmaznak egy csomó, az EU-ban már betiltott káros anyagot. És ahhoz, hogy például a dél-amerikai országokból az Európai Unióba exportálni lehessen ezeket a termékeket, ahhoz az kell, hogy megfeleljenek az itteni növényvédelmi előírásoknak, az ottani gazdák se használjanak olyan növényvédő szereket, amik az Európai Unióban már nagyon hosszú ideje be vannak tiltva. És itt vannak még többek között a tiltott hormonok és antibiotikumok kérdése, ami felmerül az állati eredetű termékeknél, és

kérdése, ami felmerül az állati eredetű termékeknél, és a GMO-szabályozás, ami szintén nagyon szigorú az Európai Unióban, és ezeknél a termékeknél még mindig előfordulhat

– mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A teljes beszélgetést az InfoRádió Trendfigyelő című műsorának február 10-i adásában hangzott el.