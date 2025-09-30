ARÉNA
Money, magnifier and many charts.
Nyitókép: tadamichi/Getty Images

Előre nem tervezett kiadások miatt dönthetett több milliárd forint átcsoportosításáról a kormány

Infostart

35 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság számára.

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent rendeletből nem derül ki, hogy pontosan milyen célra fordítja az összeget a kormány. A Portfolio cikke felhívja a figyelmet, hogy az átcsoportosított pénz kizárólag dologi kiadásokra, a mindennapi működéshez szükséges költségekre fordítható, például központi beszerzések és állami ellátási feladatok finanszírozására.

A maradványelszámolási alap olyan forrás, amelyben korábbi években megmaradt költségvetési pénzek gyűlnek össze. Ezeket év közben lehet felhasználni, ha egy területen váratlan kiadások merülnek fel, vagy plusz forrásra van szükség a működés fenntartásához.

A teljes, 35 milliárdos keret a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz kerül, ami arra utal, hogy az állami közbeszerzési és ellátási rendszerben jelentős, előre nem tervezett kiadások jelentkeztek. A jogszabály azonnal hatályba lépett.

