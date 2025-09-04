KSH: egyre többet költenek a magyarok

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,0 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,5 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.

Júniusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1702 milliárd forintot ért el.