A nyugdíjasok is elmondták a véleményüket az esetleges újabb idősávokról

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról ,hogy szükségesnek tartja az idősek számára kijelölt vásárlási idősáv visszavezetését. A felvetésnek egy megkérdezett nyugdíjasszervezet ugyanakkor nem örült.

Ez a lépés az egyébként is sok magányos nyugdíjast tovább izolálná - mondta az InfoRádiónak a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, Karácsony Mihály. A szociális izoláció a szervezet szerint a társadalomból is negatív visszhangot váltott ki, arról nem is beszélve, hogy ez az elkülönítés rontotta a nyugdíjasok életkörülményeit, és akár egészségi állapotát is negatívan befolyásolhatja.

"Szerintünk ha az egyéb járványvédelmi intézkedéseket betartjuk - a maszkviseléstől a kézfertőtlenítésen át a másfél méteres távolság tartásáig -, akkor

az nem jelent különösebb kockázatot, hogy más korcsoportokkal egy térben vannak az idősek"

- mondta az elnök.

A Merkely Béla által megfogalmazott javaslattal - miszerint minimalizáljuk a fiatalabb és idősebb korosztályok találkozását - kapcsolatos felvetésre ugyancsak a rektor szájmaszk-hordást sürgetve tett kijelentésével reagált, mondván a professzor szerint a maszkviselés és a szociális távolság betartása megfelelő védelmet jelent a cseppfertőzéssel terjedő vírus ellen. Úgy fogalmazott, e szempontból nincs kitüntetett szerepe az élelmiszerboltoknak, ugyanakkora a megfertőződés kockázata a metrón vagy az utcán.

Az elkülönítés negatív hatásai szerinte kézzelfoghatóak, mivel nagyobb eséllyel kapnak egyéb betegséget azok, akiket elszigetelnek és külön tudatosítják bennük a magányt. Nincs döntés Magyar Nemzet információ szerint nincs eldöntött kormányzati szándék az időseket és a 65 év alattiakat elkülönítő vásárlási idősáv ismételt bevezetésére a kereskedelemben. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint az idősáv újbóli bevezetése csak az áruházakon belül oldaná meg a problémát. E Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a vásárlási idősáv hatásos eszköznek bizonyult az áruházakban, azonban korábban is hozott kellemetlen tapasztalatokat. Hozzátette: sokan nem tudják, hogy az egészségvédelmet szolgáló másfél méteres távolság tartása jelenleg már nem kötelező a boltokban, ennek ellenére sokfelé próbálják rábírni a vevőket ennek betartására.

