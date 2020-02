Hosszabb stagnálás jöhet a lakáspiacon

Az elmúlt év januárjától tapasztalt fékezés gyakorlatilag kitartott a harmadik negyedévig, sőt, erősödött is, vagyis nagymértékben lassult az az árdinamika, ami az elmúlt években jellemző volt – fogalmazott a Portfolio ingatlanpiaci vezető elemzője az InfoRádióban. Bár eleinte nem volt annyira látványos, nyárra felpörgött és a harmadik negyedévre pedig még inkább lefékeződtek az árak. Ettől függetlenül azért továbbra is drágulás tapasztalható, a nominális árak még mindig növekedőben vannak, de kétségtelen, hogy például

a fővárosban már csak 2-3 százalék körüli

volt az elző negyedévhez képest – tette hozzá Mester Nándor, megjegyezve: vidéken, elsősorban az ipari központokban, ahol késéssel indultak be a jelentős lakásépítések, jelenleg is 15-20 százalékos áremelkedés tapasztalható, ez azonban a negyedik negyedévre csökkenést mutathat, csak a végleges adatok egyelőre még nem ismertek.

A legszembetűnőbb, és mára egyértelműen tendenciának tekinthető a fővárosi árnövekedés mérséklődése, annak ellenére, hogy a második félév kezdetekor lépett életbe a babaváró hitel, mint konstrukció, ami aztán a tranzakciókban, elsősorban az újlakás-piacon meg is jelent és ellene hatott az árnövekedés csökkenő folyamatának – magyarázta az elemző. Ráadásul a harmadik negyedévben az ingatlanfejlesztők is elkezdték erősen reklámozni a még el nem adott lakásaikat azzal, hogy még 5 százalékos áfával lehet azokat megvásárolni, ami végül hatásosnak is bizonyult, így a jó minőségű és jó helyen található új lakásoknak az ára nemhogy csökkent, hanem emelkedett is. De kétségkívül – és erre már most is vannak erősen utaló jelek –, ez a növekedés a későbbiekben meg fog torpanni – fogalmazott Mester Nándor.

A Portfolio munkatársa az idei évre vonatkozóan egyelőre nem lát esélyt az árcsökkenésre, kiváltképp a jó helyen lévő, minőségi anyagokból készül, vagy felújított lakások esetében.

Legfeljebb akkor, ha jóval több használt lakás kerül a piacra,

aminek kezdeti jelei már mutatkoztak az elmúlt 6-8 hétben. Vagyis, ha nagyobb arányú lesz a kínálat, miközben az eladók nem hajlandóak engedni az árakból – egy mérséklődő kereslet mellett sem –, akkor elképzelhető, hogy egy hosszabb stagnálási időszak következhet. Aki pedig úgy gondolja, hogy még relatíve magas áron szeretne kiszállni a lakásbizniszből, az valamekkora engedményt tehet is majd az értékesítéskor, ami megint csak nagyban függhet a lakás adottságaitól – jegyezte meg Mester Nádor, hozzátéve, a budapesti paneleknél például már az értékesítési idő a korábbi 50-60 napról 65-70-re szökött fel és az alku mértéke is növekszik.

