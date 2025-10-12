ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A mézes tea trükkje, lehet, hogy eddig mindent elrontott

Infostart

Sokan hiszik, hogy a mézes tea egészséges választás, pedig nem mind, milyen hőmérsékleten, melyik mézet és milyen teafajtát választunk.

A mézes tea itthon az egyik legnépszerűbb házi gyógymód, amikor közeleg a téli megfázás, vagy csak egy kis kényeztetésre vágyunk. Sokan azonban nem tudom, hogy a méz egészségvédő hatása csak akkor marad meg, ha megfelelő hőmérsékletű teába adja. Az ideális, ha a tea 35-40 Celsius fokos – azaz kézmeleg –, ekkor ugyanis a mézben található enzimek, vitaminok nem bomlanak le, megőrzik gyógyító erejüket. Forró teába adagolva a méz már csak édesítőszerként működik. - írja a femcafe.hu.

Mézből leggyakrabban akácmézet, hársmézet vagy vegyes virágmézet érdemes választani. Az akácméz enyhe, lágy, nem nyomja el a tea aromáját, ráadásul lassan kristályosodik. A hársméz intenzív ízével kimondottan jótékony gyógyteákhoz, légúti panaszok esetén is ajánlott. A vegyes virágméz gazdag és harmonikus, univerzálisan használható, míg gyomorérzékenység esetén repcemézzel érdemes próbálkozni. - ad szakmai tanácsot az agroinform.hu.

Milyen teaába ne tegyünk mézet

Mézzel zöld gyógyteákat (kamilla, bodza, citromfű), fekete vagy enyhe teákat édesíthetünk, hiszen a méz kiemeli a gyógynövények vagy a klasszikus teák ízét, és felerősíti jótékony hatásukat. Gyümölcsteáknál is remekül működik, különösen a savanykás, citrusos aromáknál. Csak füstös, illatosított, prémium fehér vagy matcha teát érdemes inkább méz nélkül élvezni – itt a méz elnyomhatja a finom, egyedi ízvilágot.​

A legfontosabb, hogy

a fogyasztás előtt mindig hagyjuk egy kicsit lehűlni a teát,

és csak utána keverjük bele a kiválasztott mézet. Így nemcsak finom, hanem valóban egészséges ital készíthető – legyen szó téli gyógymódról vagy egyszerű kényeztetésről - írja a mindmegette.hu.

