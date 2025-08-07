Mindenképp kerülje el – megtévesztő, veszélyes szert árulnak a neten

Hatósági ellenőrzést folytat a Drops of Nature márkanév alatt, eladásra kínált Myco Gumivitamin megnevezésű termékkel kapcsolatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya. A vizsgálat alapjául lakossági bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában terjedő reklámokra, amelyekben a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be.

A termék megtévesztő, mivel vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz, különböző gombákat viszont igen, amelyek nagyon szigorú magyar és uniós élelmiszerbiztonsági és engedélyezési eljárás nélkül kerülhettek a készítménybe – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbert ismertette azt is, hogy az összetevőkben és a felhasználási javaslatban meghatározott napi ajánlott mennyiség meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet, ami melléhatásként hányást, hasmenést, hasi görcsöt, vagy akár pajzsmirigy problémát is okozhat. Hangsúlyozta, hogy

élelmiszerbiztonsági és egészségügyi kockázatok mellett a készítménynek nem engedélyezett, jogszerűtlen az árusítása.

Eitmann Norbert általánosságban azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy ne vásároljanak közösségi médiában terjedő, bármilyen csodát ígérő terméket, ilyen készítményeket a lehetőség szerint gyógyszertárban vásároljanak, vagy olyan boltokban, üzletekben, amelyek megbízhatóak.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya arról tájékoztatott, hogy a termék megvásárlása, fogyasztása nem javasolt. Amennyiben a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott Myco organic & functional mushroom gummies termék esetleges fogyasztása után egészségügyi panasz jelentkezett, forduljanak háziorvoshoz, és értesítsék a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot.