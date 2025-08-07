ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.85
usd:
341.3
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Mindenképp kerülje el – megtévesztő, veszélyes szert árulnak a neten

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Vitamint egyáltalán nem tartalmazó, de vitaminnak nevezett készítményt hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A terméket kifejezetten figyelemzavaros gyerekek kiegészítő kezelésére kínálják a készítménnyel, ami hányást, görcsöket is okozhat – nyilatkozta az InfoRádióban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője.

Hatósági ellenőrzést folytat a Drops of Nature márkanév alatt, eladásra kínált Myco Gumivitamin megnevezésű termékkel kapcsolatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya. A vizsgálat alapjául lakossági bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában terjedő reklámokra, amelyekben a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be.

A termék megtévesztő, mivel vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz, különböző gombákat viszont igen, amelyek nagyon szigorú magyar és uniós élelmiszerbiztonsági és engedélyezési eljárás nélkül kerülhettek a készítménybe – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbert ismertette azt is, hogy az összetevőkben és a felhasználási javaslatban meghatározott napi ajánlott mennyiség meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet, ami melléhatásként hányást, hasmenést, hasi görcsöt, vagy akár pajzsmirigy problémát is okozhat. Hangsúlyozta, hogy

élelmiszerbiztonsági és egészségügyi kockázatok mellett a készítménynek nem engedélyezett, jogszerűtlen az árusítása.

Eitmann Norbert általánosságban azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy ne vásároljanak közösségi médiában terjedő, bármilyen csodát ígérő terméket, ilyen készítményeket a lehetőség szerint gyógyszertárban vásároljanak, vagy olyan boltokban, üzletekben, amelyek megbízhatóak.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya arról tájékoztatott, hogy a termék megvásárlása, fogyasztása nem javasolt. Amennyiben a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott Myco organic & functional mushroom gummies termék esetleges fogyasztása után egészségügyi panasz jelentkezett, forduljanak háziorvoshoz, és értesítsék a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Mindenképp kerülje el – megtévesztő, veszélyes szert árulnak a neten

fogyasztóvédelem

vitamin

élelmiszerbiztonság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Taxigond Budapesten: alkoholista, drogfüggő sofőrökről beszél Metál Zoltán

Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ők ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől bérlik a kocsikat.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Lerántotta a leplet az OpenAI - Megérkezett a GPT-5

Az OpenAI bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amely a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lesz, mint elődei. Lényeges bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve az ingyenes felhasználókat is - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább

Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 19:11
Döntöttek: ezek az idei év strandételei a Balatonnál
2025. augusztus 7. 14:50
Dupla levonások az OTP-nél – üzent a bank
×
×
×
×