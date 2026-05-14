ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.39
usd:
306.06
bux:
131071.24
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló

Infostart

A csaló több száz millió forintnak megfelelő összeggel rövidítette meg a színészt, akinek mindez két évig fel se tűnt.

Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról – adta hírül az M1 Híradó.

A rendőrök a XIII. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bankszámláját. A tettes 2024 januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten.

A színésznek két évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait.

A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A közmédia úgy értesült, hogy a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, jogerős kiutasítási határozat van érvényben ellene.

A férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt vonták eljárás alá. Ha a bíróság elítéli, 10 év börtönt is kaphat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló

budapest

rendőrség

xiii. kerület

lopás

hollywood

csalás

színész

bankszámla

kiberbűnöző

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium

A Magyar Közlöny szerdai számában hirdette ki az új kormány az első napján a Statútum rendeletet, amely tartalmazza az új minisztériumokat és legfontosabb feladataikat. Az is kiderült belőle, hogy 4 minisztérium valóban vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

Egy lépés választja el Magyarországot a bajtól? Sok múlhat ezen az EU-s döntésen

A 2008-as nagy pénzügyi válság folyományaként az EU-ban 2009-től új jogszabályokat fogadtak el a hitelminősítések erősítése, a fogyasztók és befektetők védelmének érdekébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

Xi calls for China and US to be 'partners not rivals' as high-stakes talks with Trump begin

The US president says the relationship between the superpowers will be "better than ever before" as the two leaders head into bilateral talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 20:00
Építkezés – nem kellett volna így megszabadulni a maradék anyagtól
2026. május 13. 18:48
Tiktok-show: készpénz helyett kész átverést kaptak a gyanútlan vevők
×
×