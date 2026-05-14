Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló

Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi filmsztár banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a művész számlájáról – adta hírül az M1 Híradó.

A rendőrök a XIII. kerületi Gömb utcában található egyik társasház lakásában fogták el a 27 éves jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a sztár bankszámláját. A tettes 2024 januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével a Nürnberg című amerikai produkciót forgatták Budapesten.

A színésznek két évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját. A kiberbűnöző ezen idő alatt mintegy 300 tranzakciót hajtott végre, 720 ezer dollár értékben. Leginkább szállásfoglaláskor adta meg a szóban forgó színész bankkártyájának adatait.

A Nemzeti Nyomozóiroda elfogta a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A közmédia úgy értesült, hogy a férfinek hónapokkal ezelőtt lejárt a tartózkodási engedélye, jogerős kiutasítási határozat van érvényben ellene.

A férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt vonták eljárás alá. Ha a bíróság elítéli, 10 év börtönt is kaphat.