Founded in 1884, Budapest Keleti, or Eastern railway station, is the primary gateway to Hungarys capital as well as the most loaded transportation joint in the country. According to statistics, about 410 trains arrive and depart from the station daily.
Nyitókép: Eric Yang/Getty Images

Börtönre ítélték a kalauzra is rátámadó őrjöngő utast

Infostart

Az erősen ittas utas nem tudott érvényes jegyet felmutatni, ezért a mosdóba menekült, ahová viszont beszorult. Itt kezdődtek az igazi bajok.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki egy 35 éves férfival szemben és kártérítésre is kötelezték, amiért egy vonaton rongált és megtámadott egy jegyvizsgálót – írja közleményében az ügyészség.

A tényállás szerint a férfi 2024. augusztus 20-án, a Budapest Keleti pályaudvarról, kora reggel, Szombathely felé induló vonaton akart utazni, miután egész éjjel italozott az ismerőseivel.

A jegyvizsgáló kérésére nem mutatta meg a jegyét, majd a vonaton lévő mosdóba ment be, ahova azonban beragadt.

Ekkor indulatossá vált és artikulálatlan üvöltözés közepette a mosdó ajtaját és falát kezdte ütni-verni. A jármű időközben beérkezett a XI. kerület, Kelenföldi vasútállomásra. A vádlott itt oly módon jutott ki a mellékhelyiségből, hogy annak ajtaján egy nyílást ütött, és a megnyitott résen kinyúlva az ajtót kívülről kinyitotta.

Ezután fenyegetődzve leszállt a vonatról és – mivel azt hitte a kalauz zárta be őt – a jegyvizsgálóra támadt, aki futva menekült. A terhelt utolérte a sértettet és hátulról két kézzel meglökte, majd ismét felszállt a vonatra. Ezután a mosdóajtó leszakított darabját a peronon maradó kalauz felé hajította.

A férfi közel 900 ezer forintos kárt okozott.

Az időközben értesített rendőrök elfogták az erőszakos férfit. A Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és rongálással vádolta meg vádiratában.

A Budai Központi Kerületi Bíróság – az ügyészség indítványának megfelelően – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 1 év 3 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. Emellett a bíróság kötelezte a vádlottat az okozott kár megtérítésére is. A határozat jogerős.

Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.
 

Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

Olyan veszélyes dolog történik az amerikaiak fizetésével, amire évek óta nem volt példa

Az Egyesült Államokban egyre markánsabban rajzolódik ki a K-alakú bérnövekedés. A magasabb jövedelmű háztartások és az alacsonyabb keresetűek fizetésemelkedése közötti olló több mint egy évtizede nem látott mértékben nyílt szét – derül ki a Bank of America Institute elemzéséből - írta meg a Bloomberg.

Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?

Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?

Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül.

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

Netanyahu says talks will focus on "disarming Hezbollah”, while Iranian officials say strikes against Lebanon violate the ceasefire.

