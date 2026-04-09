A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki egy 35 éves férfival szemben és kártérítésre is kötelezték, amiért egy vonaton rongált és megtámadott egy jegyvizsgálót – írja közleményében az ügyészség.

A tényállás szerint a férfi 2024. augusztus 20-án, a Budapest Keleti pályaudvarról, kora reggel, Szombathely felé induló vonaton akart utazni, miután egész éjjel italozott az ismerőseivel.

A jegyvizsgáló kérésére nem mutatta meg a jegyét, majd a vonaton lévő mosdóba ment be, ahova azonban beragadt.

Ekkor indulatossá vált és artikulálatlan üvöltözés közepette a mosdó ajtaját és falát kezdte ütni-verni. A jármű időközben beérkezett a XI. kerület, Kelenföldi vasútállomásra. A vádlott itt oly módon jutott ki a mellékhelyiségből, hogy annak ajtaján egy nyílást ütött, és a megnyitott résen kinyúlva az ajtót kívülről kinyitotta.

Ezután fenyegetődzve leszállt a vonatról és – mivel azt hitte a kalauz zárta be őt – a jegyvizsgálóra támadt, aki futva menekült. A terhelt utolérte a sértettet és hátulról két kézzel meglökte, majd ismét felszállt a vonatra. Ezután a mosdóajtó leszakított darabját a peronon maradó kalauz felé hajította.

A férfi közel 900 ezer forintos kárt okozott.

Az időközben értesített rendőrök elfogták az erőszakos férfit. A Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és rongálással vádolta meg vádiratában.

A Budai Központi Kerületi Bíróság – az ügyészség indítványának megfelelően – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben 1 év 3 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. Emellett a bíróság kötelezte a vádlottat az okozott kár megtérítésére is. A határozat jogerős.