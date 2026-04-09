Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg – komoly kárt okozott a leszállított utas

Egy 25 éves férfi április 5-én délelőtt Budapestről utazott vonattal, amikor – mivel nem volt érvényes vonatjegye – a kalauz leszállította a szolnoki vasútállomáson – írja beszámolójában a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség.

A dühös utas ezt követően több terméskő-darabot vett magához és megdobta a vonatot, így a dupla üvegezésű ablak betörött. A vandál – akinek zsebében több kő is volt – ekkor elfutott, azonban a rendőrök elfogták.

A férfit garázdaság miatt gyanúsítottként kihallgatták. Elmondta, hogy haza akart menni, de valóban nem volt menetjegye, ezért elbújt a szerelvény mosdójában. Ám a kalauz észrevette, majd Szolnoknál leszállította. Azt is elmondta, hogy a vonat oldalát akarta megdobni, de nem jól célzott, így az ablak látta kárát tettének.

Az incidens során személyi sérülés nem történt, a nyomozást a Szolnoki Rendőrkapitányság folytatja.