ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.52
usd:
323.72
bux:
0
2026. április 9. csütörtök Erhard
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Több különböző méretű és fajtájú terméskő egy kupacban.
Nyitókép: Unsplash

Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg – komoly kárt okozott a leszállított utas

Infostart

Az utasnak nem volt érvényes menetjegye, ezért a kalauz leszállította a vonatról, mire a feldühödött férfi kővel kezdte dobálni a szerelvényt. Meg is lett az eredménye.

Egy 25 éves férfi április 5-én délelőtt Budapestről utazott vonattal, amikor – mivel nem volt érvényes vonatjegye – a kalauz leszállította a szolnoki vasútállomáson – írja beszámolójában a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség.

A dühös utas ezt követően több terméskő-darabot vett magához és megdobta a vonatot, így a dupla üvegezésű ablak betörött. A vandál – akinek zsebében több kő is volt – ekkor elfutott, azonban a rendőrök elfogták.

A férfit garázdaság miatt gyanúsítottként kihallgatták. Elmondta, hogy haza akart menni, de valóban nem volt menetjegye, ezért elbújt a szerelvény mosdójában. Ám a kalauz észrevette, majd Szolnoknál leszállította. Azt is elmondta, hogy a vonat oldalát akarta megdobni, de nem jól célzott, így az ablak látta kárát tettének.

Az incidens során személyi sérülés nem történt, a nyomozást a Szolnoki Rendőrkapitányság folytatja.

rendőrség

máv

vasút

utas

dobálás

károkozás

jász-nagykun-szolnok vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Az amerikai elnök csalódott a NATO-ban

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel a határidős indexek már mérsékelt esést jeleznek előre, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten esnek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 9.)

A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US forces will stay in region until Iran fully complies with 'real agreement'

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials, while the status of the Strait of Hormuz remains unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×