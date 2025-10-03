ARÉNA - PODCASTOK
A Mozaik utcai felüljáró, valamint a szentendrei HÉV, a H5-ös szerelvénye halad a Filatorigát megállóhelynél, a háttérben az egykori Óbudai Szeszgyár épületei 2017. május 17-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése ás a hiányzó infrastruktúra miatt aggódnak.

Hosszú tárgyalássorozat után hamarosan elkezdődhet a Filatorigáti egykori harisnyagyár területén a BigGeorge cégcsoport ingatlanfejlesztése. A Fővárosi Közgyűlés múlt heti döntése előtt Béres András, a fővárosi Párbeszéd-frakció tagja, Óbuda alpolgármestere ismertette a kerülettel kötött megállapodás részleteit.

A beszámoló szerint az Óbudai Promenádot meghosszabbítják a Filatorigát HÉV-megállótól, így egy pezsgő sétálóutca születik a kerületben. A Hajógyári-sziget jobb összeköttetése érdekében gyalogos és biciklis hídra is kapott ígéretet az önkormányzat. Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy a kerület 1,2 milliárd forintból szociális bérlakásokat épít majd.

Az eredeti tervekhez képest alacsonyabb éületek lesznek, köztük négyzetméternyi iroda és bolt. A Bogdáni út végállomás rendbetételét és járatfejlesztést is vállalt a beruházó, így lesz egy olyan buszjárat, amellyel elérhető lesz a Filatorigát HÉV-megálló. Béres András szerint a HÉV kapacitását nem fogja túlterhelni egyetlen lakópark, az autósforgalom nagy részét pedig épp az agglomerációból érkező forgalom teszi ki, ahonnan a legtöbb beköltözőt várják ide.

„A Fővárosi Önkormányzat azt kéri, hogy a budai fonódó villamoshálózat hiányzó északi ágának a tervezéséhez járuljon hozzá nagyságrendileg 350 millió forinttal a beruházó” – ismertette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Budapest és a beruházók között létrejött megállapodás részleteit. A főváros további kérése, hogy busszal könnyebb legyen a Filatorigát HÉV-megállót megközelíteni a 9-es busszal, ennek érdekében áthelyezik a megállóját. A főváros ezen kívül 140, legalább másfél szobás lakást kap tíz évig, amelyet bérlakásként hasznosíthat.

A Szentendrei út zajszintje miatt tiltakoznak

A civilek nem elégedettek a megállapodással. Vasné Kristóf Katalin, a Civilek a Római Partért Egyesület elnöke hiányolta a beruházás környezeti hatástanulmányát, különös tekintettel a zsúfolt Szentendrei útra. A lakóparkból töb ezer autó zúdul a jelenleg is nagyon hangos Szentendre útra, ezért követelik a közlekedési hatástanulmányt.

Óbuda alpolgármestere, Zábó Attila szerette volna visszavonni a kerületi képviselő-testület elé terjesztett javaslatot, de ezt Kiss László polgármester megakadályozta.

A Fővárosi Közgyűlés a Kutyapárt tartózkodása mellett ellenszavazat nélkül támogatta a fejlesztést, míg Óbudán a baloldali koalíció szétszavazása ellenére a Mi Hazánk és a Kutyapárt ellenszavazatai mellett a Fidesz támogatásával ugyancsak többséget kapott a javaslat. A végleges döntést várhatóan novemberben hozza meg a Fővárosi Közgyűlés.

Budapest    A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

fővárosi közgyűlés

óbuda

szentendrei út

lakópark

filatorigát

