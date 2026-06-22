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Nyitókép: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Kiderült, költözik-e Ecsegre Gyurcsány Ferenc

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Fiával együtt talált magának új lakhelyet a Demokratikus Koalíció volt elnöke.

Részben Zuglóba, részben Ecsegre költözik Gyurcsány Ferenc. A volt DK-elnök Facebook-posztjában jelezte: életük nagyobb része, elsősorban Marci miatt, egyelőre Budapesthez köti őket, ezért egy jó ideig nem tudnak teljesen elszakadni a várostól. Ezzel együtt ősszel átköltöznek Pestre, Zuglóba, egy, a múlt század elején épült bérház egyik lakásába, illetve amikor csak lehet, Ecsegen töltik az idejüket.

„A múlt héten megvettünk egy régi, nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet. A száz négyzetméteres házon és a telken lesz elég munka, amit most kifejezetten várok is. Olvasás és írás mellett a következő pár évben ezzel fognak telni az ecsegi napjaink. Ecsegben van valami különös sűrűség: patak, domb, régi várhely, pincesor, templom, források – egy kis falu, amely mögött meglepően hosszú történet áll. A faluvégen, a Cserhát erdejébe illeszkedik az egykori Gyenes-féle vízimalom épülete. Régóta lakóházként szolgált, és így fog szolgálni a következőkben is” – írta bejegyzésében az elvált és a politikától visszavonult Gyurcsány Ferenc.

Szavait azzal zárta, hogy nem fognak bezárkózni, élni fognak a faluval, a faluban.

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