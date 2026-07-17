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Nyitókép: Unsplash.com

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Infostart / MTI

A kormány lezárja a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" elnevezésű programot, új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek – derül ki a pénteki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember 30-ig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.

Azt írták, a kormány a program végrehajtására és a fennmaradó kifizetések teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forint kötelezettségvállalást engedélyezett, a finanszírozás biztosításáról a pénzügyminiszter gondoskodik.

A határozat szerint a kormány egy új, a korábbinál szakmailag megfelelőbb és költségvetési szempontból hatékonyabb támogatási program előkészítését is elrendelte a magyar mikro- és kisvállalkozások internetes jelenlétének erősítése érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Leállítja a kormány a honlapprogramot

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