Leállítja a kormány a honlapprogramot

A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember 30-ig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.

Azt írták, a kormány a program végrehajtására és a fennmaradó kifizetések teljesítésére legfeljebb 7,3 milliárd forint kötelezettségvállalást engedélyezett, a finanszírozás biztosításáról a pénzügyminiszter gondoskodik.

A határozat szerint a kormány egy új, a korábbinál szakmailag megfelelőbb és költségvetési szempontból hatékonyabb támogatási program előkészítését is elrendelte a magyar mikro- és kisvállalkozások internetes jelenlétének erősítése érdekében.