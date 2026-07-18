Bérelt e-rollerrel, egyenesen a rendőrök karjaiba, részegen

A rendőrök orra előtt esett egy hatalmasat az a férfi, akinek a büntetését most jócskán megemelték.

Mint a vezess.hu cikkéből kiderül, közvetlenül a rollerra szállás után, egy szolgálatot teljesítő rendőr előtt esett el erősen ittasan egy férfi.

A baleset és az azt követő eljárás végül 1,8 millió forintos pénzbüntetéshez vezetett, ám az ügynek még nincs vége.

Az eset még tavalyelőtt szeptember 10-én történt a Puskás Arénánál az Istvánmezei úton, egy ottani focimeccs napján.

Más nem sérült meg, ő viszont súlyos karsérülést szenvedett.

Az érintett véralkoholszintje 4-szerese volt annak a szintnek, amely esetén már egy autóvezetőtől is elveszik a jogosítványt.

A büntetlen előéletű, együttműködő férfit először 720 ezer forint megfizetésére kötelezték, és egy évre eltiltották a közúti gépjárművezetéstől. Az ügyészség azonban súlyosabb szankciót kért, ezért tárgyalást tartottak. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2026. január 28-án már 1,8 millió forintos pénzbüntetést szabott ki, a közúti járművezetéstől pedig egy év öt hónapra tiltotta el a férfit. Az összeg a hazai gyakorlatban szokatlanul magasnak számít, még akkor is, ha a bíróságnak a vádlott jövedelmi és vagyoni helyzetét is figyelembe kell vennie. A bíróság egyrészt meghatározza a bűncselekmény súlyához igazodó napok számát, másrészt azt, hogy az elkövető anyagi helyzete alapján mekkora összeg jusson egy napra. A napi tétel 2500 és 200 ezer forint között lehet. Ha az elítélt nem fizet, a pénzbüntetést szabadságvesztésre változtathatják. Az ügyészség még az 1,8 milliós büntetést is enyhének tartja, és fellebbezett. Érvelésük szerint az ittas e-rollerezés és az ilyen balesetek növekvő száma is súlyosbító körülmény lehet. A fellebbezés elsősorban a járművezetéstől eltiltás időtartamának növelésére irányul, így az ítélet egyelőre nem jogerős.