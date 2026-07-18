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Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gyulay Zsolt: a Magyar Nagydíj jobb szurkolói élményt ad az osztrák futamnál

Infostart / InfoRádió

A Hungaroring elnök-vezérigazgatója szerint a Forma–1-es Magyar Nagydíj nagyobb helyszíni élményt ad a szurkolóknak a mindig érdekes ausztriai versenyhétvégénél. Gyulay Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a jegyárakról is.

Éveken keresztül azt mondhattam, hogy mi voltunk a legolcsóbbak, és talán még átlagban most is mi vagyunk azok, de nyilvánvaló, hogy a felújítás után már másfajta infrastruktúra-élményt nyújtunk – mondta el Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a július 26-i Magyar Nagydíjról az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Három hete volt az Osztrák Nagydíj, akkor bejártam elöl, hátul, mindenhol, a vendéglátó egységeket is, a főlelátót és az onnan érzékelhető élményt, és hátul a paddockot is.

Bátran mondhatom, hogy nagyobb élményt adunk a főlelátó közönségének, mint az osztrákok.

Egyrészt sokkal jobb minőségű a főlelátónk a székektől kezdve a kiszolgálásig, minden dolog, és a megközelíthetőséget még nem is mondtam” – fogalmazott, hozzátéve: „nagyon érdekes a közönség összetételének az elemzése is. Ausztriában ez egy vidéken lévő futam, ami nagyon nehezen megközelíthető, és a szálláshelyek 90 százaléka kempingbes sátorhelyekből áll. Mekkora különbség a vendégösszetételben, amikor nálunk Budapesttől 15 percre van a helyszín, és nagyrészt ötcsillagos szállodákból érkező külföldi vendégek vannak. Tehát

nagyon nem mindegy, hol van a pályád. Nem mindegy, milyen közönséget fogadsz, mekkora fizetőképességgel rendelkezik, aki téged látogat. És ebben van a Magyar Nagydíj nagyszerűsége, hogy a főváros mellett van,

és a főváros olyan lehetőségeket kínál szórakozásban, szállásban és minden egyébben, hogy nagyon magas színvonalú, kvalitású és jól fizető külföldi vendégek látogatnak ide. Ez a titka, hogy ennyit hoz Magyarországnak ez a futam” – mondta Gyulay Zsolt.

A kérdésre, hogy van-e rivalizálás az osztrákokkal, azt mondta: mindenkivel van rivalizálás, ez egy verseny. „Természetesen nagyon jóban vagyunk az osztrákokkal, ráadásul a jegyértékesítőnk is közös, úgyhogy ilyen szempontból rálátunk egymásra. Az osztrák pálya teljesen más, ráadásul másfajta hátterű, hiszen a főszponzor, az az ember, aki sajnos már nincs köztünk, elképesztő áldozatos munkával, lokálpatrióta szemlélettel honosította meg ott az autósportot, és nem mellesleg azért volt még mellette két F1-es csapata is: Dietrich Mateschitz a Red Bull tulajdonosa volt. És ezt az örökséget viszik tovább, tehát teljesen más háttérrel rendelkezik az a pálya. Szóval

persze, van verseny a pályák között, és azért látunk olyan pályákat, amelyek szenvednek, és látunk olyan európai pályákat is, amelyek majd rotációba mennek, és nem tudnak minden évben rendezni”

– tette hozzá. A példaként felhozott Silverstone-ra azt mondta: 564 ezer néző egy teljes versenyhétvégén, ez szinte megközelíthetetlen máshol, szóval „Silverstone az Silverstone”, ráadásul sok csapat otthona. „Az egy minta, ahogy ők csinálják, de hát nem véletlenül csinálják 1950 óta” – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a (MOB elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: a július 26-i versenyhétvégén ezúttal is telt ház lesz is a Hungaroringen, ezért a péntek-szombat-vasárnap mellé a csütörtöki napra kitaláltak egy extra programot is, a Fanzone-jegyet.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

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