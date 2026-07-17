Durva dolgokat fogalmazott meg a monacói merénylet célpontja az ukrán titkosszolgálatról

Az ukrán katonai hírszerzést (GUR) vádolja az ellene elkövetett merényletkísérlettel Vadim Jermolajev ukrán származású milliomos ingatlanfejlesztő, aki súlyos sebesüléseket szenvedett a monacói lakása előtt mintegy két hete végrehajtott robbantásban, a csomagba rejtett pokolgép az oligarchát, a feleségét, valamint a fiukat is megsebesítette – írja a The Guardian híradása nyomán az Index.

Vadim Jermolajev az ügyvédjén keresztül tette közzé állásfoglalását, melyben azt írja: „A rendelkezésünkre álló vizsgálati eredmények alapján kétségünk sincs afelől, hogy az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési részlegének, általánosan ismert nevén a GUR-nak az aktív állományú tisztjei közvetlenül részt vettek ebben a merényletkísérletbe.”

A milliárdos szerint az akcióban „a szakszolgálat mostani és egykori vezetéséhez közeli személyek" vettek részt. Az üggyel foglalkozó monacói és nizzai ügyészségek gyilkossági kísérlet és robbanóanyaggal elkövetett bűncselekmény címén indítottak nyomozást. A vádhatóságok egyelőre nem reagáltak az üzletember által felhozott vádakkal, illetve a nyomozás jelenlegi állásával kapcsolatos megkeresésekre.

Az ukrán származású üzletember elmondta, élettársa súlyos és maradandó sérüléseket szenvedett a merényletben, fiuk megégett és csontjai törtek, ő maga pedig továbbra is az intenzív osztályon fekszik, és csak most kezdődik számára a hosszú és fájdalmas felépülés.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a támadás gyanúsítottja az ukrán állampolgárságú, 39 éves Anasztaszija Berezovszka, aki férfinak maszkírozva követhette el a merényletet. Őt később holtan találták, lőtt sebekkel a fején. A nő meggyilkolásának gyanújával az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a GUR egyik tisztjét és a rendvédelmi szervek egyik korábbi tagját vették őrizetbe.