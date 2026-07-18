Antonelli a pole pozícióban Spában

A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.

Antonelli mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van tízhelyes büntetése.

Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból.

A Belga Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.