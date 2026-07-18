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Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje sajtóértekezleten vesz részt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Belga Nagydíjának otthont adó spa-francorchampsi pályán 2026. július 16-án. A futamot július 19-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Antonelli a pole pozícióban Spában

Infostart / MTI

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.

Antonelli mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van tízhelyes büntetése.

Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból.

A Belga Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.

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