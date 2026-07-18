ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zamárdi, 2023. augusztus 24.Fiatalok fürdenek a Balatonban a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. A fesztivált augusztus 23. és 26. között rendezik meg a Balaton-parti településen.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Ezek a balatoni strandok idén még ingyenesek

Infostart

Tény, hogy a parkolásért, ételért, italért, kellékekért továbbra is fizetni kell, de még mindig több mint negyven olyan strand van a Balaton körül, ahol legalább a belépődíjat megúszhatjuk.

A strandbelépők komoly megterhelést is jelenthetnek a családi kasszára nézve, éppen ezért sokak számára a szabadstrandok vadászata a nyaralás szerves részét képezi. Ezek nagy része a Balaton déli partján található, a fizetős strandok többsége az északi parton van, ám egy-két kivétel persze ott is akad – írja a Hóvége.

Az ingyenesség persze nem azt jelenti, hogy nulla költséggel fogjuk zárni a napot, hiszen sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek.

Jó hír viszont, hogy 2026-ban is több mint 40 helyen lehet a Balatonban igyenesen fürdőzni.

Az északi part ingyenes strandjai:

Balatonakarattya:

  • Gumirádli szabadstrand

Balatonkenese

  • Alsóréti szabadstrand

Keszthely

  • Helikon strand

Örvényes

  • Platán szabadstrand

Tihany

  • Gödrösi szabadstrand
  • Somosi szabadstrand

A déli part ingyenes strandjai:

Balatonberény

  • Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár

  • Bólya közi strand
  • Fiumei strand
  • Jankovich-telepi strand
  • Kodály Zoltán strand
  • Platán strand
  • Sziget strand

Balatonfenyves

  • Balatonfenyves-alsói szabadstrand
  • Csalogány-közi szabadstrand
  • Fenyőstrand
  • Központi szabadstrand
  • Pozsony utcai szabadstrand

Balatonföldvár

  • Kutyabarát fürdőhely
  • Nyugati strand

Balatonkeresztúr

  • Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle

  • Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő

  • Alsó, Faluház utcai szabadstrand
  • Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand
  • Hajóállomási szabadstrand
  • Őrház utcai szabadstrand
  • Őz utcai szabadstrand
  • Polgár utcai szabadstrand
  • Szabadság utcai szabadstrand

Balatonőszöd

  • Ligetes strand

Balatonszárszó

  • Bendegúz téri szabadstrand
  • Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes

  • Hullám úti szabadstrand
  • Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)
  • Vigadó szabadstrand

Balatonvilágos

  • Alsóréti szabadstrand

Fonyód

  • Árpád parti szabadstrand
  • Báthori utcai szabadstrand
  • Bélatelepi szabadstrand
  • Fürdő utcai szabadstrand
  • Huszka utcai szabadstrand
  • Városi szabadstrand

Siófok

  • Aranyparti szabadstrand
  • Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand
  • Ezüstpart szabadstrand
  • Szabadstrand a pesti vonathoz
  • Újhelyi strand

Szántód

  • Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)
  • Rigó utcai szabadstrand

Zamárdi

  • Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand
  • Jegenye téri szabadstrand
  • Keszeg utcai szabadstrand
  • Kiss Ernő utcai szabadstrand
  • Klapka utcai szabadstrand
  • Nagystrand (Bácskai utcai)
  • Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Ezek a balatoni strandok idén még ingyenesek

balaton

strand

szabadstrand

ingyenes

vízpart

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van

Kemény Dénes: Argentína a vb-n a macska, amelynek hét élete van
Ha az esélytelenebb nyer az amerikai labdarúgó-vb döntőjében, akkor az a vízilabda-aranycsapat egykori szövetségi kapitánya szerint a dél-amerikai gárda, Spanyolország pedig ugyanígy esélytelenebbként jutott túl Franciaországon az elődöntőben, így lehet várni a New York-i finálét.
Eltöröl a kormány öt adónemet

Eltöröl a kormány öt adónemet

Települési adó, ebadó, bevándorlási különadó, szén-dioxid-kvóta adó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. Ezeknek vége.
 

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

A kormány asztalára kerül az azbesztügy

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háromoldalú csapdába sétált be Magyarország, Európa még megmentheti magát

Háromoldalú csapdába sétált be Magyarország, Európa még megmentheti magát

Az Európai Unió teljes importjának több mint négyötöde alacsony kockázatú, mégis néhány energiahordozó, elektronikai alkatrész és nyersanyag elég lehet ahhoz, hogy egy geopolitikai konfliktus végigfusson az egész gazdaságon. A Carnegie Europe új elemzése szerint Brüsszelnek nem általában a globalizációból kell visszavonulnia, hanem azt kell felismernie, hol válhat egy kereskedelmi kapcsolat politikai fegyverré. Magyarország számára ez különösen kényelmetlen kérdés: az ország egyszerre kötődik az orosz energiához, a német autóiparhoz és az ázsiai akkumulátor-értékláncokhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén

Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén

Rakonczay Gábor szerint az agyunkat egyáltalán nem úgy használjuk, ahogy lehetne, és azt is elmondta, mi jut eszébe az embernek, amikor percekre lehet a saját halálától.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens new Canada tariffs over fires sending 'filthy' air into US cities

Trump threatens new Canada tariffs over fires sending 'filthy' air into US cities

Canadian leader Mark Carney says both the US and Canada have an equal responsibility to fight climate change, which experts say are worsening wildfire conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 17. 06:36
Ezektől a motoroktól kapnak instant sikítófrászt az autószerelők
2026. július 17. 05:36
Olyan agresszívan váltott sávot az autópályán, hogy a betonelemeknek nyomta a másikat – videó
×
×