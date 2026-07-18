Ezek a balatoni strandok idén még ingyenesek

A strandbelépők komoly megterhelést is jelenthetnek a családi kasszára nézve, éppen ezért sokak számára a szabadstrandok vadászata a nyaralás szerves részét képezi. Ezek nagy része a Balaton déli partján található, a fizetős strandok többsége az északi parton van, ám egy-két kivétel persze ott is akad – írja a Hóvége.
Az ingyenesség persze nem azt jelenti, hogy nulla költséggel fogjuk zárni a napot, hiszen sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek.
Jó hír viszont, hogy 2026-ban is több mint 40 helyen lehet a Balatonban igyenesen fürdőzni.
Az északi part ingyenes strandjai:
Balatonakarattya:
- Gumirádli szabadstrand
Balatonkenese
- Alsóréti szabadstrand
Keszthely
- Helikon strand
Örvényes
- Platán szabadstrand
Tihany
- Gödrösi szabadstrand
- Somosi szabadstrand
A déli part ingyenes strandjai:
Balatonberény
- Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)
Balatonboglár
- Bólya közi strand
- Fiumei strand
- Jankovich-telepi strand
- Kodály Zoltán strand
- Platán strand
- Sziget strand
Balatonfenyves
- Balatonfenyves-alsói szabadstrand
- Csalogány-közi szabadstrand
- Fenyőstrand
- Központi szabadstrand
- Pozsony utcai szabadstrand
Balatonföldvár
- Kutyabarát fürdőhely
- Nyugati strand
Balatonkeresztúr
- Vitorlás utcai szabadstrand
Balatonlelle
- Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)
Balatonmáriafürdő
- Alsó, Faluház utcai szabadstrand
- Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand
- Hajóállomási szabadstrand
- Őrház utcai szabadstrand
- Őz utcai szabadstrand
- Polgár utcai szabadstrand
- Szabadság utcai szabadstrand
Balatonőszöd
- Ligetes strand
Balatonszárszó
- Bendegúz téri szabadstrand
- Móricz utcai szabadstrand
Balatonszemes
- Hullám úti szabadstrand
- Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)
- Vigadó szabadstrand
Balatonvilágos
- Alsóréti szabadstrand
Fonyód
- Árpád parti szabadstrand
- Báthori utcai szabadstrand
- Bélatelepi szabadstrand
- Fürdő utcai szabadstrand
- Huszka utcai szabadstrand
- Városi szabadstrand
Siófok
- Aranyparti szabadstrand
- Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand
- Ezüstpart szabadstrand
- Szabadstrand a pesti vonathoz
- Újhelyi strand
Szántód
- Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)
- Rigó utcai szabadstrand
Zamárdi
- Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand
- Jegenye téri szabadstrand
- Keszeg utcai szabadstrand
- Kiss Ernő utcai szabadstrand
- Klapka utcai szabadstrand
- Nagystrand (Bácskai utcai)
- Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)