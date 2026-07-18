Ezek a balatoni strandok idén még ingyenesek

A strandbelépők komoly megterhelést is jelenthetnek a családi kasszára nézve, éppen ezért sokak számára a szabadstrandok vadászata a nyaralás szerves részét képezi. Ezek nagy része a Balaton déli partján található, a fizetős strandok többsége az északi parton van, ám egy-két kivétel persze ott is akad – írja a Hóvége.

Az ingyenesség persze nem azt jelenti, hogy nulla költséggel fogjuk zárni a napot, hiszen sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek.

Jó hír viszont, hogy 2026-ban is több mint 40 helyen lehet a Balatonban igyenesen fürdőzni.

Az északi part ingyenes strandjai:

Balatonakarattya:

Gumirádli szabadstrand

Balatonkenese

Alsóréti szabadstrand

Keszthely

Helikon strand

Örvényes

Platán szabadstrand

Tihany

Gödrösi szabadstrand

Somosi szabadstrand

A déli part ingyenes strandjai:

Balatonberény

Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár

Bólya közi strand

Fiumei strand

Jankovich-telepi strand

Kodály Zoltán strand

Platán strand

Sziget strand

Balatonfenyves

Balatonfenyves-alsói szabadstrand

Csalogány-közi szabadstrand

Fenyőstrand

Központi szabadstrand

Pozsony utcai szabadstrand

Balatonföldvár

Kutyabarát fürdőhely

Nyugati strand

Balatonkeresztúr

Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle

Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő

Alsó, Faluház utcai szabadstrand

Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand

Hajóállomási szabadstrand

Őrház utcai szabadstrand

Őz utcai szabadstrand

Polgár utcai szabadstrand

Szabadság utcai szabadstrand

Balatonőszöd

Ligetes strand

Balatonszárszó

Bendegúz téri szabadstrand

Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes

Hullám úti szabadstrand

Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)

Vigadó szabadstrand

Balatonvilágos

Alsóréti szabadstrand

Fonyód

Árpád parti szabadstrand

Báthori utcai szabadstrand

Bélatelepi szabadstrand

Fürdő utcai szabadstrand

Huszka utcai szabadstrand

Városi szabadstrand

Siófok

Aranyparti szabadstrand

Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand

Ezüstpart szabadstrand

Szabadstrand a pesti vonathoz

Újhelyi strand

Szántód

Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)

Rigó utcai szabadstrand

Zamárdi