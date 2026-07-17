Navracsics Tibor Magyar Péternek: „ha a Fidesz a bűnözők pártja, akkor Ön is bűnöző”

Navracsics Tibor volt területfejlesztési miniszter reagált Magyar Péter miniszterelnök Facebook-posztjára, amelyben a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása mellett érvelt Navracsics egy korábbi mondatát idézve, amely szerint „a magyar közvélemény többsége úgy tekint a Fideszre, mint bűnözők társaságára”.

Navracsics Tibor nem hagyta válasz nélkül, hogy a miniszterelnök tőle idéz, és személyesen válaszolt Magyar Péternek – írja az Index összefoglalója. „Kedves Miniszterelnök Úr! Ne feledje, ha a Fidesz a bűnözők pártja, akkor Ön is bűnöző. 14 év a »maffia« szolgálatában sok idő, látom, nem múlt el nyomtalanul!” – írta Navracsics Tibor, utalva a miniszterelnök fideszes múltjára.

Navracsics az idézett kijelentést egy podcastműsorában tette, ahol a Fidesz jövőjéről beszélt. Az Orbán-kormányok volt minisztere – aki 2022 és 2026 között a területfejlesztési tárcát vezette – több ponton is kritikusan szólt egykori pártjáról: szerinte egyelőre nem egyértelmű, hogy a Fidesz politikai márkája megújítható-e, és a következő egy év döntő lehet ebből a szempontból. Ebben az összefüggésben fogalmazott úgy, hogy a közvélemény többsége jelenleg „bűnözők társaságaként” tekint a pártra – és ha ez a kép nem változik meg, a Fidesznek kevés esélye lesz rövid időn belül visszaszerezni politikai erejét.