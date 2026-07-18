Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségének betöltésére a Pénzügyminisztérium

Közölték, a pályázaton való részvétel és a munkakör betöltésének feltétele az akítv, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves vezetői tapasztalat olyan szervezetben, amely egyebek mellett olyan területen működik, mint a közfeladat ellátása, pénzügyi-gazdasági, szabályozás, adózás, vámügy, rendvédelem, államháztartás, pénzügyi szolgáltatások, kockázatkezelés, digitális szolgáltatások vagy nagy ügyfélkört kiszolgáló szolgáltatási tevékenység.

Kiemelték, hogy a NAV elnökének – a tisztség betöltésének időpontjától – nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél a nyilvánosan működő részvénytársaságban meglévő tulajdonosi részesedés kivételével.

A pozíció a nemzetbiztonsági átvilágítási folyamat lezárását követően, kockázatmentes minősítéssel tölthető be.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a felsővezetői állásra jelentkezőnek szakmai pályázati anyagot kell benyújtania, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell a NAV vezetésére, szervezetére, működésére, feladataira vonatkozó, legfeljebb 5 oldalas vezetői programot.

Mindezek mellett a pályázat részeként motivációs levelet, fényképes önéletrajzot, adatkezelési nyilatkozatot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát kell benyújtani. A pályázatot a palyazat_2026@pm.gov.hu címre kell elküldeni, július 31-ig; hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtási határidőt követően, a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését és a személyes meghallgatásokat követően a pénzügyminiszter saját mérlegelési jogkörében dönt. A pályázat elbírálásának határideje augusztus 28.

A részletes pályázati kiírás a kormany.hu/dokumentumtar/allaspalyazat-nav-elnok oldalon érhető el.