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Az ukrán parlament épülete Kijevben.
Nyitókép: Getty Images/krblokhin

Bendarzsevszkij Anton: Zelenszkij a kreatív ember helyett a végrehajtó pártját fogta, ami szomorú

Infostart / InfoRádió

Átalakította a kijevi kormányt és a miniszterelnököt is leváltotta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ennek okairól Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét kérdeztük.

Az elmúlt egy év korrupciós botrányai megtépázták az eddigi kormányfőnek és a miniszteri kabinetnek a működését, az irántuk érzett bizalmat a képviselők körében, és vélhetően ez az egyik fő oka, amiért Julija Szviridenkónak mennie kellett – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.

A szakértő elmondása szerint Szviridenko bizonyosan Andrij Jermak, a volt ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének az „embere” volt, tavalyi kinevezése pedig annak jele volt, hogy Jermak megpróbálta fokozatosan kiterjeszteni a befolyását a hatalom különböző szintjein. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója emlékeztetett, hogy Jermak azóta belebukott egy korrupciós botrányba, noha korábban Ukrajna második legbefolyásosabb embere volt Volodimir Zelenszkij után. Távozása annak jele, hogy a hatalmat mintha kezdték volna megtisztítani, és valószínűleg ehhez is kapcsolódik a miniszterelnök mostani leváltása is, amellett, hogy az ukrán elnök próbál távolságot tartani a Szviridenko-kabinethez fűződő korrupciós ügyektől – magyarázta.

A kijevi kormány átalakításával kapcsolatban az egyik legnagyobb vitát a védelmi tárca vezetőjének menesztése szülte; Mihajlo Fedorov felmentését az ukrán elnök korábban azzal indokolta, hogy a minisztérium és a hadsereg vezetése között nincs meg a hatékony kommunikáció. Mint azóta kiderült, miután Fedorov csütörtökön tartott egy sajtótájékoztatót, a volt védelmi tárca vezetője nem jött ki szakmailag Olekszandr Szirszkijjel, az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, akit alkalmatlannak tart a főparancsnoki vezetésre.

Szirszkijj 2024 eleje óta, elődje, Valerij Zaluzsnij menesztése óta vezeti az ukrán katonai erőket, a szakértők körében pedig igencsak megoszlanak a vélemények róla – jegyezte meg Bendarzsevszkij Anton –, ugyanis nem egy „kreatív” katonának számít, hanem inkább egy „végrehajtónak”, aki kérdés nélkül teljesíti Zelenszkij politikai akaratát, miközben Mihajlo Fedorov épp az ellenkezője, egy, a digitális újításokban hívő szakember, akinek voltak jó elképzelései az ukrán haderő megreformálására, amiben a főparancsnok nem volt partner. Mindez vitát generált, és a jelek szerint az ukrán elnök nem a „kreatív” Federov pártját fogta – dacára hogy igen komoly eredményeket tudott letenni az asztalra az elmúlt fél évben –, hanem a „végrehajtóét”, ami a fentiek miatt érthető – mondta a posztszovjet térség szakértője, aki szerint

a védelmi miniszter menesztése azért is szomorú, mert az elmúlt hónapok katonai sikerei egyértelműen az ő személyéhez kapcsolódtak:

alig fél év leforgása alatt megvalósította azokat a reformokat, amik egyrészt az ukrán drónképességek radikális fejlődéséhez, a mélységi csapások mennyiségi növekedéséhez, valamint a középhátországban elért drónsikerekhez vezettek, másrészt nem mellesleg elkezdte felszámolni a hadseregben uralkodó korrupciót. „Vanna nem hivatalos verziók, hogy éppen utóbbi miatt kellett mennie, mert túl tiszta volt, egyes katonai körök viszont ezt nem hagyták neki” – fogalmazott.

Bendarzsevszkij Anton szerint az új miniszterelnöknek, Szerhij Koreckijnek a személye egyértelmű jelzésüzenet, hogy milyen irányba szeretné Zelenszkij a kormányt fordítani; a kulcsszó az energetika. Szerhij Koreckij korábban az Ukrnafta olajipari vállalatot vezette, most pedig a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatói székét hagyta ott a miniszterelnöki posztért; ennek megfelelően a parlamenti beszédében egyértelműen az Ukrajna előtt lévő energetikai krízisre helyezte a hangsúlyt. Tehát az ő feladata az lesz, hogy egyrészt mindent megtegyen azért, hogy – az elmúlt négy év orosz támadás után – a nem túl jó helyzetben lévő ukrán energetikai rendszert felkészítse a téli időszakra, elmagyarázva az ukrán társadalomnak, hogy milyen károkat szenvedett az infrastruktúra és hogy mi várható, hiszen minden jel abba az irányba mutat, hogy ez lesz sajnos Ukrajna legnehezebb tele – mondta a posztszovjet térség szakértője.

Az Oeconomus igazgatója arra is felhívta a figyelmet, elképzelhető, hogy Zelenszkij egy év végéig bekövetkező választásokra készül, és azért cseréli le a kormányfőt és a kormány tagjait, hogy „ráálljon erre a versenyre”. Bár ennek konkrét jelei egyelőre nem láthatók, de semmit sem lehet kizárni – mondta, megjegyezve: Federov helyére Jevhenyij Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetőjét javasolta Zelenszkij az ukrán parlamentnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Ignáth Márk készítette.

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