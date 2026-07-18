Egykori gyarmatbirodalmak háborúja a vb-bronzmeccsen – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Forma-3, Belga Nagydíj, sprintfutam, Spa-Francorchamps
12.30: Forma-1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés, Spa-Francorchamps
14.00: Forma-2, Belga Nagydíj, sprintfutam, Spa-Francorchamps
16.00: Forma-1, Belga Nagydíj, időmérő edzés, Spa-Francorchamps
17.30: Atlétika, Gyémánt Liga, London
23.00: Labdarúgás, világbajnokság, bronzmérkőzés, Franciaország-Anglia
M4 Sport+
14.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 14. szakasz
17.30: Ökölvívás, országos bajnokság, Nyíregyháza
Sport 1
14.00: Lósport, ügető- és galoppfutamok
20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool
Sport 2
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Minnesota Twins
Eurosport 1
13.00: Országúti kerékpár, Tour de France, 14. szakasz
Eurosport 2
18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship, 3. nap, Punta Cana
Arena 4
19.00: Tenisz, ATP-torna, döntő, Umag
Match 4
11.00 és 13.30: Tenisz, ATP-torna, 1. és 2. elődöntő, Gstaad
18.00: Labdarúgás, Skót Ligakupa, Aberdeen-Queens Park
20.00: Labdarúgás, Skót Ligakupa, Dundee United-Arbroath