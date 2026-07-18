Egykori gyarmatbirodalmak háborúja a vb-bronzmeccsen – sport a tévében

Az ukrajnai fronton ismét látványosan fokozódik a nyomás, Oroszország több kulcsfontosságú térségben próbálja tovább feszíteni az ukrán védelmet. A szárazföldi harcokkal párhuzamosan mindkét fél egyre mélyebbre csap le a hátországban, így a konfliktus újabb, kiterjedtebb és kiszámíthatatlanabb szakaszba léphet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek szombati híreivel.