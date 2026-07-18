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Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének Paris Saint-Germain - Arsenal visszavágó mérkõzése elõtt a párizsi Parc des Princes Stadionban 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Egykori gyarmatbirodalmak háborúja a vb-bronzmeccsen – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

10.00: Forma-3, Belga Nagydíj, sprintfutam, Spa-Francorchamps

12.30: Forma-1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés, Spa-Francorchamps

14.00: Forma-2, Belga Nagydíj, sprintfutam, Spa-Francorchamps

16.00: Forma-1, Belga Nagydíj, időmérő edzés, Spa-Francorchamps

17.30: Atlétika, Gyémánt Liga, London

23.00: Labdarúgás, világbajnokság, bronzmérkőzés, Franciaország-Anglia

M4 Sport+

14.45: Országúti kerékpár, Tour de France, 14. szakasz

17.30: Ökölvívás, országos bajnokság, Nyíregyháza

Sport 1

14.00: Lósport, ügető- és galoppfutamok

20.00: Darts, World Matchplay, Blackpool

Sport 2

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Minnesota Twins

Eurosport 1

13.00: Országúti kerékpár, Tour de France, 14. szakasz

Eurosport 2

18.00: Golf, PGA Tour Corales Championship, 3. nap, Punta Cana

Arena 4

19.00: Tenisz, ATP-torna, döntő, Umag

Match 4

11.00 és 13.30: Tenisz, ATP-torna, 1. és 2. elődöntő, Gstaad

18.00: Labdarúgás, Skót Ligakupa, Aberdeen-Queens Park

20.00: Labdarúgás, Skót Ligakupa, Dundee United-Arbroath

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Kezdőlap    Sport    Egykori gyarmatbirodalmak háborúja a vb-bronzmeccsen – sport a tévében

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