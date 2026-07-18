ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 18. szombat Frigyes
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi fotó egy győri baleset helyszínén.
Nyitókép: Police.hu

Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, keresik a cserbenhagyó sofőrt

Infostart / MTI

Halálra gázoltak, majd cserbenhagytak egy kerékpárost szombaton Győrben, a vármegyei rendőr-főkapitányság a lakosság segítségét kéri a sofőr felkutatásához.

A főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta, hogy a baleset a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében történt szombat délelőtt. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A gázoló autó sofőrje és utasai a tőlük elvárható segítségnyújtást elmulasztva elhagyták a helyszínt.

Az esetről készült fényképen az látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig deformálódott.

A rendőrség közzétette a keresett férfi képét.

Az elkövető tartózkodási helyének megállapítása és az esettel kapcsolatos információk beszerzése érdekében várják azok jelentkezését, akiknek adatok, fénykép- vagy videófelvételek állnak rendelkezésére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, keresik a cserbenhagyó sofőrt

győr

kerékpáros

gázolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Adóváltozások: itt vannak a részletek

Adóváltozások: itt vannak a részletek

Kármán András közösségi oldalán osztott meg információkat az adóváltozásokról.
 

Eltöröl a kormány öt adónemet

Történelmi lövöldözés a magyar parlamentben: Magyar Péter megszólalt

Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Kapitány István újabb nagy bejelentést tett a szélenergiáról

Nemzetbiztonság, közmédia, várólista-csökkentés, oktatási stratégia, ménesbirtok – új kormányzati kinevezések, mutatjuk a névsort

Leállítja a kormány a honlapprogramot

Lannert Judit miniszter határidőt szabott: bejelentést tett az egyetemi kekvákról

Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül

Iskolakezdési támogatás: itt vannak a részletek, benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot

Négy ügyben is az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.17. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merre tovább, budapesti turizmus? A főváros aranytartaléka válaszút előtt

Merre tovább, budapesti turizmus? A főváros aranytartaléka válaszút előtt

Budapest turizmusa ma sikerágazat, amelyre joggal lehetünk büszkék. A siker azonban egyelőre főként az érkező vendégek számában jelenik meg: sokan jönnek a városba, de jellemzően rövid időre, és az itt elköltött pénz mennyisége is elmarad attól, amit a város lehetőségei indokolnának. A jó hír, hogy jó adottságokkal indulunk a fejlődéshez. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében arra világítok rá, hogy Budapest turizmusa ugyan erős alapokon áll, de szolgáltatási színvonalban, közterületi minőségben és élménykínálatban elmarad a saját lehetőségeitől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld le nálunk!

Kvíz: Mindent tudsz a vébédöntők történetéről, a legnagyobb csatákról? Teszteld le nálunk!

Ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!

BBC
Business Sport Travel Science
Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Russian online retail warehouses hit by deadly Ukrainian strikes

Drones targeted Wildberries facilities near Moscow and in Tambov. Ukraine's leader called them "major logistics facilities" supplying "sanctioned components".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 18. 17:20
Társadalmi párbeszéd a Szabadság téri német megszállási emlékmű sorsáról
2026. július 18. 15:47
Baleset miatt nagy a torlódás az M0-son
×
×