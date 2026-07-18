Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, keresik a cserbenhagyó sofőrt

A főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta, hogy a baleset a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében történt szombat délelőtt. A kerékpáros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A gázoló autó sofőrje és utasai a tőlük elvárható segítségnyújtást elmulasztva elhagyták a helyszínt.

Az esetről készült fényképen az látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig deformálódott.

A rendőrség közzétette a keresett férfi képét.

Az elkövető tartózkodási helyének megállapítása és az esettel kapcsolatos információk beszerzése érdekében várják azok jelentkezését, akiknek adatok, fénykép- vagy videófelvételek állnak rendelkezésére.