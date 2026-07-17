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Szoboszlai Dominik 2026. július 17-én 2031-ig érvényes szerződést írt alá a Liverpool játékosaként.
Nyitókép: LiverpoolFC

Sportközgazdász: túlzás nélkül világsztár Szoboszlai Dominik, sokkal többet ér egy stadionnál is

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Liverpool hivatalos honlapján megjelent információ szerint Szoboszlai Dominik 2031 nyaráig marad a klub alkalmazottja. A megállapodás jelentőségéről Dénes Ferenc sportközgazdász beszélt az InfoRádióban.

Már a hivatalos bejelentés előtt megjelent a rangos Atletic magazinban, hogy Szoboszlai Dominik hosszú távra szerződést hosszabbít a Liverpoollal, a világ egyik legjobb, sporttal foglalkozó médiuma ráadásul szalagcímben hozta az információt, amely péntek délutánra hivatalossá is vált.

„Most gondoljunk bele, hogy a világ egyik vezető sportmagazinja a fő hírek legelején hozza ezt a dolgot! Azt hiszem, hogy senkinek nem kell magyarázni ennél többet, hogy mekkora súlya van” – fogalmazott az esemény kapcsán az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Hozzátette: azok a korábban talán túlzónak tűnt vagy hazabeszélő mondatok, hogy Szoboszlai Dominik világsztár, a világ egyik legjobb labdarúgója, most már tényként kezelhetők.

Sajtóbeszámolók szerint

komoly fizetésemelés után a Liverpool egyik legjobban kereső sztárja lesz.

Dénes Ferenc nem is tartja valószínűnek, hogy a magyar sporttal kapcsolatban köttetett-e valaha ekkora üzlet, még akár az életjáradékos, ellenértékes járulékos dolgok nélkül is, akár még egy stadionnál is sokkal többet ér a magyar sport számára, ugyanis a stadionban fociznak, vannak jó és rossz meccsek, de Szoboszlai márkája, húzóereje, a gyerekek számára való, egyáltalán nem mondvacsinált példája arról, hogy bárki dobogóra állhat, mindenkinek szól; az üzenet az, hogy „te leszel a címlapsztori, hihetetlen mennyiségű pénzt fogsz keresni, nem fogsz tudni leülni egy cukrászdába, mert állandóan szelfizni akarnak veled” – sorolta. Márpedig ez a példaadás hat a Z és az alfa generációra is.

A labdarúgó kivásárlási ára is nött, ami arra utalhat, hogy a Liverpool Szoboszlaival és még egy-két társával képzeli el a jövőt. Persze el lehet képzelni egy-két csapatot – „és most a Szaúd-Arábiát egy pillanatra hagyjuk” –, amelyik azt mondja, hogy neki minden pénzt megér, mert Szoboszlai a hiányzó láncszem, amellyel például Bajnokok Ligáját lehet nyerni, de Dénes Ferenc szerint ezzel a szerződéssel most a játékos következő két éve biztos, aztán „meglátjuk, hogy merre”.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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