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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a Reszkessetek, betörők! Oscar-díjas sztárja

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A közönség számára nemcsak az Oscar-díjas szerepe miatt maradt emlékezetes Brenda Fricker.

81 éves korában meghalt Brenda Fricker, akit a legtöbben a Reszkessetek, betörők! második részének galambos hölgyeként ismernek. Az Index BBC-re hivatkozó cikke szerint az ír színésznő másik legismertebb alakítását A bal lábam című filmben nyújtotta, amelyért Oscar-díjat nyert (1990). A filmben a főszereplő Daniel Day-Lewis karakterének édesanyját alakította.

A közönség számára nemcsak az Oscar-díjas szerepe miatt maradt emlékezetes. Több mint két évtizeden át, 1986 és 2010 között szerepelt a BBC népszerű kórházi sorozatában, a Casualtyben, amelyben Megan Roach nővért formálta meg.

A legtöbben mégis a Reszkessetek, betörők! 2. kedves galambos hölgyeként őrizték meg emlékezetükben, akivel Kevin McCallister a New York-i Central Parkban barátkozott össze.

Halálhírét ügynöke, Phil Belfield jelentette be.

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