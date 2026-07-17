Óriási az érdeklődés a KRESZ-konzultáció iránt

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán közölte: ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket.

A miniszter arra biztatott mindenkit, hogy „ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseiben”. A beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez –emelte ki a miniszter.

Itt lehet véleményt nyilvánítani szeptember 1-ig: kormany.hu/kozlekedesbiztonsag.

A kérdőívben a gyorshajtás, illetve az utcai versenyzés szankcionálásáról, az e-rollerekről és a sebességmérés átlagolós módszeréről is vannak kérdések.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében. Kiemelte: a kormany.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát.