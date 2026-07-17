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2026. július 17. péntek Elek, Endre
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

2026. július 17. 18:00
Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. július 17. 19:30
Az Ötkarika magazin 2026. július 17-i adása
2026. július 17. 18:00
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
2026. július 17. 17:42
Sportközgazdász: túlzás nélkül világsztár Szoboszlai Dominik, sokkal többet ér egy stadionnál is
2026. július 17. 16:06
Megnézhetik és elbírálhatják a chatüzeneteinket – megszavazta az EU
2026. július 17. 14:18
Bóna Szabolcs az Arénában: nincsen nemzetstratégia élelmiszer nélkül
2026. július 17. 11:46
Németh Zsolt: a Fidesz soha nem tett olyat, amit most tapasztalni lehet
2026. július 17. 09:34
Részvénypiaci viharok a világban és Magyarországon: itt az első félév mérlege
2026. július 17. 07:45
Priskin Tamás a döntőről: senki sem lesz fáradt, egy villanás is elég lehet
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