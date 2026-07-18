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A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Yuki Iwamura

Kiderült: akadályozza-e foci-vb döntőjét az erdőtűz

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A labdarúgó-világbajnokság döntőjét nem kell elhalasztani, vagy más színhelyre vinni, mert a kanadai erdőtüzek füstje minimális hatással lesz csak a vasárnapi argentin-spanyol mérkőzésre az AccuWeather szerint.

Az amerikai meteorológiai szolgáltató cég a finálét fenyegető szmoggal kapcsolatos hírekre reagálva tette közzé jelentését, amelynek értelmében nincs veszélyben az East Rutherfordban esedékes találkozó.

Az AccuWeather szerint a levegő minősége vasárnap a "jó szint" alatt lehet New Jersey államban, de a szurkolók és a játékosok javulásra számíthatnak a szombaton várható "rossz vagy egészségtelen" körülményekhez képest. Az előrejelzések szerint eső segít majd eloszlatni a szmogot.

"Lehet, hogy még mindig nem tekinthető jónak, de nem lehet olyan rossz, mint szombaton, és kevésbé lesz párás a levegő" - idézte a Reuters Adam Douty meteorológust.

A New York-i régióban füstszag volt érezhető egész héten, s a helyi hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy csökkentsék a megerőltető szabadtéri tevékenységeket.

A vb döntőjét magyar idő szerint vasárnap 21 órakor játssza a címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország.

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Kezdőlap    Külföld    Kiderült: akadályozza-e foci-vb döntőjét az erdőtűz

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