Kiderült: akadályozza-e foci-vb döntőjét az erdőtűz

Az amerikai meteorológiai szolgáltató cég a finálét fenyegető szmoggal kapcsolatos hírekre reagálva tette közzé jelentését, amelynek értelmében nincs veszélyben az East Rutherfordban esedékes találkozó.

Az AccuWeather szerint a levegő minősége vasárnap a "jó szint" alatt lehet New Jersey államban, de a szurkolók és a játékosok javulásra számíthatnak a szombaton várható "rossz vagy egészségtelen" körülményekhez képest. Az előrejelzések szerint eső segít majd eloszlatni a szmogot.

"Lehet, hogy még mindig nem tekinthető jónak, de nem lehet olyan rossz, mint szombaton, és kevésbé lesz párás a levegő" - idézte a Reuters Adam Douty meteorológust.

A New York-i régióban füstszag volt érezhető egész héten, s a helyi hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy csökkentsék a megerőltető szabadtéri tevékenységeket.

A vb döntőjét magyar idő szerint vasárnap 21 órakor játssza a címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország.