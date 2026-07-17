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Buszsávokat ellenőriz a BRFK.
Nyitókép: Police.hu/Vaszko Viktor

Bekeményítettek a budapesti rendőrök: zúgtak a helyszíni bírságok

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A BRFK és a BKK a buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban.

A Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve 2026. július 14-én és 15-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain – Hegyalja út, Szentendrei út, Andrássy út, és Üllői út – a buszsávokban. A két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök.

A buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki – írja a police.hu.

Egy járművezető kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt, míg további hét autós többek között a gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése, záróvonalon áthaladás, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt kapott helyszíni bírságot.

Szabálysértési feljelentést két esetben tettek a rendőrök; egy fővel szemben busz forgalmi sáv jogosulatlan használata és rendőri karjelzés figyelmen kívül hagyása, egy másik emberrel szemben gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok és lejárt műszaki érvényesség miatt.

Közigazgatási bírságot négy alkalommal szabtak ki; két fővel szemben tilos jelzésen áthaladás, míg két emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő az egyenruhások.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság folyamatosan végez hasonló ellenőrzéseket „…hogy mindenki hazaérjen!”.

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