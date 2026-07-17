Drágul az e-Bubi-bérlet, íme az árlista

Közzétették a budapesti közkerékpárok új díjszabását. A Mol Bubi szolgáltatás új lehetőségekkel bővült, most már elektromos kerékpárt is használhatunk . Egyes bérleteket drágábban, másokat olcsóbban hirdettek meg – írja a Telex összefoglalója.

Íme az árlista:

Klasszikus havibérlet: 2500 forint (BudapestGO-ban vásárolt közlekedési bérlettel kedvezményes, csak 2000 forint) – 30 perc ingyenes használat

Klasszikus éves bérlet: 19 500 forint (kedvezményesen 17 000) – 30 perc ingyenes használat

Elektromos rásegítésű havibérlet (bevezető ár): 4500 forint (Díjmentes használat: 15 perc, utána: 60 forint / perc / bringa)

Elektromos rásegítésű havibérlet (bevezető ár): 4500 forint (Díjmentes használat: 15 perc, utána: 60 forint / perc / bringa) Elektromos rásegítésű éves bérlet (bevezető ár): 38 250 forint (Díjmentes használat: 15 perc, utána: 60 forint / perc / bringa)

Elektromos rásegítésű biciklinél, ha nincs Bubi-bérleted, akkor 250 forint a bringa feloldási díja, és 60 forint a percdíj.

Ha bármelyik bringát állomáson kívül zárjuk le, az 10 000 forintos felárat von maga után.

Július elején még más árakat jelentettek be. A megújult bringarendszer már túl van a próbaidőszakon, amelyre közel 15 ezer felhasználó jelentkezett. Az ő tapasztalatai, visszajelzései is segítették a BKK-t abban, hogy finomhangolják a kerékpárok beállításait – közölte a BKK. Az árazást a Magyar Kerékpárosklubbal történt egyeztetés után módosították a korábbi elképzelésekhez képest.