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A MOL Bubi újgenerációs kerékpárjai - köztük elektromos rásegítésûek is - a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Rumbach Sebestyén utcai központja elõtt 2026. június 23-án. A BKK a BudapestGO-ban érvényes bérlettel rendelkezõ felhasználók számára díjmentes kipróbálási lehetõséggel vezeti be a MOL Bubi új generációját.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Drágul az e-Bubi-bérlet, íme az árlista

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Közzétette az árakat a BKK, a tesztelés és az egyeztetések után módosítottak az eredeti összegeken.

Közzétették a budapesti közkerékpárok új díjszabását. A Mol Bubi szolgáltatás új lehetőségekkel bővült, most már elektromos kerékpárt is használhatunk . Egyes bérleteket drágábban, másokat olcsóbban hirdettek meg – írja a Telex összefoglalója.

Íme az árlista:

  • Klasszikus havibérlet: 2500 forint (BudapestGO-ban vásárolt közlekedési bérlettel kedvezményes, csak 2000 forint) – 30 perc ingyenes használat
  • Klasszikus éves bérlet: 19 500 forint (kedvezményesen 17 000) – 30 perc ingyenes használat
    Elektromos rásegítésű havibérlet (bevezető ár): 4500 forint (Díjmentes használat: 15 perc, utána: 60 forint / perc / bringa)
  • Elektromos rásegítésű éves bérlet (bevezető ár): 38 250 forint (Díjmentes használat: 15 perc, utána: 60 forint / perc / bringa)
  • Elektromos rásegítésű biciklinél, ha nincs Bubi-bérleted, akkor 250 forint a bringa feloldási díja, és 60 forint a percdíj.
  • Ha bármelyik bringát állomáson kívül zárjuk le, az 10 000 forintos felárat von maga után.

Július elején még más árakat jelentettek be. A megújult bringarendszer már túl van a próbaidőszakon, amelyre közel 15 ezer felhasználó jelentkezett. Az ő tapasztalatai, visszajelzései is segítették a BKK-t abban, hogy finomhangolják a kerékpárok beállításait – közölte a BKK. Az árazást a Magyar Kerékpárosklubbal történt egyeztetés után módosították a korábbi elképzelésekhez képest.

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